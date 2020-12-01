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عماد حسين: فترة رئاسة ترامب كانت حالكة السواد للقضية الفلسطينية| فيديو

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:45 م
زيارة الرئيس الفلسطيني
زيارة الرئيس الفلسطيني لمصر
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ندى رأفت

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن البعض يرى أن القضية الفلسطينية، لم يتحرك بها أحد منذ فترة طويلة ، وأن التطورات التي تحدث بها تكون للأسوأ، نتيجة بعض السياسات، والتغيرات مثل نقل السفارة وغيرها من الاحتلال والاستيطان الذي حدث بهذه القضية.


وأضاف حسين خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 " ، أنه خلال الأربع سنوات الماضية ، وهي فترة رئاسة " ترامب " ، كانت حالكة السواد بالنسبة للقضية الفلسطينية.


وتابع ، أن كانت تُتخذ بعض القرارات غير المسبوقة فيما يتعلق بالسياسات الأمريكية، وأهمها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، بالإضافة إلى الإعتراف الظالم بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية ، مشيرًا إلى أن السفير الأمريكي بتل أبيب " جورج فريدمان " ، كان موقفه فعليًا أكثر تطرفًا من بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية.


وأشار " حسين"، إلى أن التصور البديل الذي تعمل فيه حكومة " إدارة " بايدن ، عدم الاعتراف بصفقة القرن، مشيرًا إلى أن هذا التطور لا يؤثر على القضية الفلسطينية في شيء، معقبًا : " ماحك جلدك مثل ظفرك.. فتول أنت جميع أمرك".


وأكمل ، أن " إن لم تكن قوي فلسطينيًا ، وتمتلك ظهير عربي حقيقي يسندك ، مش هيحصل شيء " ، مؤكدًا أن سيكون هناك تغيير ظاهر ، ولكن لم يؤثر بالدرجة الكافية ، مشيرًا إلى أن بايدن وإدارته ، أعطوا الفرصة لإعادة النظر في المُسلمات ، والقضية الفلسطينية بشكل عام .


وأشار ، إلى أن زيارة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن ، أمس ، تناولت آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الأوسط.، منوهًا إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي  ، الذي أكد على أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية فى السياسة المصرية، مشددًا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية.


وأنهى " عماد " حديثه ، أن مصر تؤكد دائمًا تمسكها بالشعب الفلسطيني ، لافتًا إلى أن " بايدن " يتنصل من صفقة القرن التي أقرها ترامب. 

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