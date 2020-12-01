عماد حسين: فترة رئاسة ترامب كانت حالكة السواد للقضية الفلسطينية| فيديو

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن البعض يرى أن القضية الفلسطينية، لم يتحرك بها أحد منذ فترة طويلة ، وأن التطورات التي تحدث بها تكون للأسوأ، نتيجة بعض السياسات، والتغيرات مثل نقل السفارة وغيرها من الاحتلال والاستيطان الذي حدث بهذه القضية.
وأضاف حسين خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 " ، أنه خلال الأربع سنوات الماضية ، وهي فترة رئاسة " ترامب " ، كانت حالكة السواد بالنسبة للقضية الفلسطينية.
وتابع ، أن كانت تُتخذ بعض القرارات غير المسبوقة فيما يتعلق بالسياسات الأمريكية، وأهمها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، بالإضافة إلى الإعتراف الظالم بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية ، مشيرًا إلى أن السفير الأمريكي بتل أبيب " جورج فريدمان " ، كان موقفه فعليًا أكثر تطرفًا من بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
وأشار " حسين"، إلى أن التصور البديل الذي تعمل فيه حكومة " إدارة " بايدن ، عدم الاعتراف بصفقة القرن، مشيرًا إلى أن هذا التطور لا يؤثر على القضية
الفلسطينية في شيء، معقبًا : " ماحك جلدك مثل ظفرك.. فتول
أنت جميع أمرك".
وأكمل ، أن " إن لم تكن قوي فلسطينيًا ، وتمتلك ظهير عربي حقيقي يسندك
، مش هيحصل شيء " ، مؤكدًا أن سيكون هناك تغيير ظاهر ، ولكن لم يؤثر بالدرجة
الكافية ، مشيرًا إلى أن بايدن وإدارته ، أعطوا الفرصة لإعادة النظر في المُسلمات
، والقضية الفلسطينية بشكل عام .
وأشار ، إلى أن زيارة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن ، أمس ، تناولت
آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الأوسط.، منوهًا إلى كلمة
الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي أكد على أن القضية الفلسطينية ستظل
لها الأولوية فى السياسة المصرية، مشددًا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم
مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية.
وأنهى " عماد " حديثه ، أن مصر تؤكد دائمًا تمسكها بالشعب الفلسطيني ، لافتًا إلى أن " بايدن " يتنصل من صفقة القرن التي أقرها ترامب.