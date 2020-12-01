قبل ساعات من نصف النهائي.. #كاس_مصر الأكثر تداولا على تويتر

يقام اليوم الثلاثاء 1/12/2020، مباراتان في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، حيث يلتقي نادي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش علي ملعب برج العرب بالاسكندرية ، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري علي ملعب السويس الجديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقد دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كاس_مصر ، وقد تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

ولعب الفريقين الأهلي والزمالك مباراه مهمة يوم الجمعة الماضي، و فاز الأهلي على الزمالك ليتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، في مباراة القمة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة الإفريقية على إستاد القاهرة، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، ليحقق اللقب التاسع في تاريخه.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه ، بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري.

وقد رفع حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى حالة الطوارئ لـ القصوى استعدادا لمواجهة الأهلى مساء اليوم فى إطار لقاءات نصف نهائى بطولة كأس مصر .

وشهدت الساعات الماضية عقد عدد من الجلسات المعنوية من قبل حسام حسن مع لاعبي الاتحاد للتجهيز لمواجهة الأهلى ، وأكد خلالها حسام حسن على ثقته الكبيرة فى قدرات لاعبيه فى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية .

وأبلغ حسام حسن لاعبيه بأن المباراة صعبة ولكن الفوز ليس مستحيلا خاصة فى ظل امتلاك الفريق السكندرى العديد من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية الجيدة والخبرات الكبيرة أيضا ، وطالب المدير الفنى للاتحاد لاعبيه باستغلال نشوة انشغال الأهلى بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وحرص حسام حسن على مشاهدة العديد من الفيديوهات الخاصة بالأهلى مع لاعبيه من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف داخل الفريق الأحمر واستغلال الثغرات به .

وتأهل الزمالك، إلى منافسات نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على نادي مصر بهدفين مقابل هدف، في دور ربع النهائي بينما تأهل فريق طلائع الجيش، إلى دور نصف نهائي كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية في ربع النهائي، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

هنتقل عليك بس الصراحة كدة احنا مكتفيناش بكاس افريقيا وعايزين كاس مصر والسوبر الافريقي ياكبير..⁦🚶🏻‍♀️⁩ pic.twitter.com/0os0URUBj3 — Rąňǿśh⁦🚶🏻‍♀️⁩⁦⁦♥️⁩ (@ronamido20) December 1, 2020

عايزين نهدي شوية عشان عندنا ماتش مهم في نص نهائي كاس مصر 🥺 pic.twitter.com/mNXqRtVIKx — Ibrahim Cris‎ (@HimaCris) November 30, 2020

بطولة كأس مصر الآن أهم بالنسبة لينا كأهلوية من دوري أبطال أفريقيا ليه بقى قول لي ليه؟ pic.twitter.com/REllL3X0rn — د/ حسين الأزهرى (@husseinalshafe3) December 1, 2020