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فن

بالكمامة.. محمد رجب يشارك جمهوره بصورة له | شاهد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:52 م
صدى البلد
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سيد احمد
شارك الفنان محمد رجب جمهوره بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وظهر محمد رجب فى الصورة داخل سيارته مرتديا الكمامة.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، ومن أبرز تعليقات المتابعين "المعلم - نجم مصر - منور يافنان".

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جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من  تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

كانت آخر أعمال محمد رجب مشاركته فى مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وظهر فى الحلقات الأولى كضيف شرف فى العمل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى. 

وشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم الفنان أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز.

وبُعرض حاليا للنجمة مى سليم مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين، حيث تجسد مى خلال أحداث العمل شخصية زوجة الفنان نيكولا معوض وتحدث العديد من المواقف بسبب هذه الزيجة فى إطار اجتماعى تشويقى.

مسلسل "خيط حرير" بطولة  مى عز الدين محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخروتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى.

وكانت مي سليم، انتهت في الأيام الماضية من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة علي إحدى المنصات الإلكترونية. 

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