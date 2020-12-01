رئيس جامعة المنصورة يفتتح المرحلة الثانية لتطوير كلية الهندسة

ا فتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية من خطوات تطوير كلية الهندسة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير الوحدات التعليمية والتدريبية استكمالا لخطة تطوير كلية الهندسة جامعة المنصورة والتي ترتكز علي ثمانية محاور رئيسية والتي تهدف لمواكبة كبري كليات الهندسة في الجامعات العالمية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة ، الدكتور ووكلاء الكلية ووفد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، مدير مركز الدراسات، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة ، مدير مركز التطوير المهني بكلية الهندسة.



وشملت الافتتاحات : مركز التطوير المهني والذي أنشئ بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة ويهدف إلى المساهمة في تقديم الإرشاد المهني والتدريب على مهارات التوظيف والقضاء علي الفجوة بين التعليم الأكاديمي وإحتياجات سوق العمل لطلاب المراحل النهائية بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات بشكل مجاني وبقدرة إستيعابية تصل إلي 75 متدريب في الجلسة الواحدة كأكبر مركز من نوعه بالجامعات المصرية.



وأضاف الدكتور محمد عبد العظيم ان مركز الدراسات والاستشارات الهندسية يعد احد القلاع التي تتميز بها كلية الهندسة بل وجامعة المنصورة وله العديد من المشاركات في تصميم والإشراف علي المشروعات القومية والوطنية وتم إعادة تأهيل المركز بما يتواكب مع عصر التحول الرقمي ومنظومة إدارة المكاتب الهندسية المتخصصة سواء في البنية التحتية أو منظومة الإدارة الإلكترونية. حيث تم عمل تطبيق ويب (EyePro) بما يضمن للجميع العمل ومتابعة تنفيذ المشروعات دون أي خلل في منظومة العمل.



واشار الى ان قاعات التدريس الأون لاين تأتى تماشيًا مع جائحة فيروس كورونا وتبني الدولة لنظومة التعليم الهجين تم إنشاء عدد 10 قاعات للتعليم التفاعلي بها كل التجهيزات التي تناسب التعليم الهندسي بما يضمن إنتاج مادة علمية عالية المستوي وتوصيلها إلي أبناءنا الطلاب ويحقق إستفادة عالية من الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.





واوضح ان Workspace لطلاب الكلية والذي يعتبر مقر إضافي للتعلم ونقل الخبرات بين الطلاب وزملائهم الطلاب واصحاب الخبرات بسعة تصل إلي 120 متدرب أو عضو فريق عمل مقسمة إلي قاعتين، حيث يتم استخدامها في النقاشات التي لا تتطلب قاعات تقليدية أو ورش العمل التفاعلية أو نقاشات فرق العمل أو مشاريع التخرج للطلاب أو أعمال الفرق الطلابية بما يضمن التفاعل أسوة بكل الجامعات العالمية مؤكدا ان كل هذه المشروعات تمت من الموارد الذاتية للكلية وجزء كبير منها تم بتنفيذ فعلي من فريق العمل بالكلية من خلال التصميم والإشراف والتنفيذ للكثير من الأجزاء.



ومن جانبه أكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة أن الكلية تشهد حاليا خطة تطوير متكاملة سواء على مستوى اعادة تأهيل البنية التحتية والوحدات التعليمية والتدريبية وتخطو خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي وتطوير اساليب التعليم والتعلم.