البورصات العربية اليوم.. ديسمبر يأتي بأرباح لمعظم أسواق المال.. مصر وفلسطين والبحرين تقود الأرباح بختام التعاملات.. وتراجع الكويت والسعودية والأردن والعراق

البورصات العربية اليوم:
- ارتفاع بأسواق مال مصر وفلسطين والبحرين بختام التعاملات
- تراجع بورصة الكويت والسعودية والأردن والعراق بجلسات منتصف الأسبوع
- شهر ديسمبر يبدأ بأرباح لمعظم أسواق المال المختلفة
شهدت معظم البورصات العربية، حالة من الارتفاع لمؤشراتها، بمنتصف جلسات الأسبوع، اليوم الثلاثاء، الموافق 1 ديسمبر 2020، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، حيث قادت الأسهم المصرية حالة الارتفاعات بختام تعاملات اليوم، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية.
البورصة المصرية
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والمصريين نحو البيع.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 89ر0% مسجلًا 78ر11040 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 36ر1% ليصل إلى 71ر2068 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف 1ر1% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 56ر3016 نقطة.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3ر4 مليار جنيه ليصل إلى 8ر640 مليار جنيه، بعد تعاملات إجمالية بالسوق بلغت نحو 3ر2 مليار جنيه.
بورصة بيروت
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.24%، أي ما يعادل نقطة ونصف، ليغلق عند مستوى 601.95 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 50 ألفا و738 سهما، بقيمة 658 ألفا و273 دولارا، نفّذت من خلال 22 صفقة.
كما تحسنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و150 الف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و135 الف دولار لجلسة التداول السابقة.
بورصة عمان
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (09 ر3646) نقطة مرتفعًا بـ (6ر2) نقطة وبنسبة 07ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (52ر3643) نقطة.
وبلغت قيمة التداول (724) ألفًا و(439) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 96ر66 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(192) ألفًا و(657) ريالًا عمانيًا.
بورصة البحرين
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,482.05 بارتفاع وقدره 4.53 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 642.49 بارتفاع وقدره 1.14 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و65 ألفًا و474 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 525 ألفًا و818 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها خلال 68 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 35.46% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
البورصة الفلسطينية
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 1.12% ما يعادل 5.20 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 467.98 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 108,828 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 213,607 دولارًا نفذت من خلال 87 صفقة.
بورصة السعودية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 24.97 نقطة ليقفل عند مستوى 8722.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.8 مليار ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 645 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 520 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الوطنية، ووفرة، والإنماء طوكيو م، وعسير، وجاكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ساب، وأميانتيت، وفيبكو، وسليمان الحبيب، واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 7.92%.
فيما كانت أسهم شركات ساب، وكيمانول، وسيرا، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ساب، وكيمانول، ونسيج، وسيرا، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 348.43 نقطة ليقفل عند مستوى 19835.54 نقطة، وبتداولات بلغت 33 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 280 ألف سهم تقاسمتها 1040 صفقة.
بورصة الكويت
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 33ر47 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5412 نقطة بنسبة هبوط بلغت 87ر0 %، وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر181 مليون سهم تمت عبر 12946 صفقة نقدية بقيمة 3ر82 مليون دينار كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر25 نقطة ليبلغ مستوى 59ر4347 نقطة بنسبة هبوط بلغت 59ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر32 مليون سهم تمت عبر 2217 صفقة نقدية بقيمة 1ر3 ملايين دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الأول 58 نقطة ليبلغ مستوى 59ر5950 نقطة بنسبة هبوط بلغت 97ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر149 مليون سهم تمت عبر 10729 صفقة بقيمة 2ر79 مليون دينار .
البورصة الأردنية
أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.05%، عند مستوى 1572.67 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.9 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2,737 صفقة.
البورصة العراقية
أغلقت "البورصة" العراقية اليوم على تراجع بنسبة 1.24% , متوقفة عند 474.85 نقطة، وسجل المؤشر اليوم انخفاض أسهم 11 شركة, وارتفاع أسهم 4 أخرى, فيما حافظت 13 شركة على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 818,644,981 سهما, بقيمة 621,615,432 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 433 صفقة, شملت 28 شركة مساهمة, من اصل 105 شركات مسجلة في البورصة.