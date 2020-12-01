البورصات العربية اليوم.. ديسمبر يأتي بأرباح لمعظم أسواق المال.. مصر وفلسطين والبحرين تقود الأرباح بختام التعاملات.. وتراجع الكويت والسعودية والأردن والعراق

البورصات العربية اليوم:

- ارتفاع بأسواق مال مصر وفلسطين والبحرين بختام التعاملات

- تراجع بورصة الكويت والسعودية والأردن والعراق بجلسات منتصف الأسبوع

- شهر ديسمبر يبدأ بأرباح لمعظم أسواق المال المختلفة

شهدت معظم البورصات العربية، حالة من الارتفاع لمؤشراتها، بمنتصف جلسات الأسبوع، اليوم الثلاثاء، الموافق 1 ديسمبر 2020، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، حيث قادت الأسهم المصرية حالة الارتفاعات بختام تعاملات اليوم، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية.

البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والمصريين نحو البيع.





وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 89ر0% مسجلًا 78ر11040 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 36ر1% ليصل إلى 71ر2068 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف 1ر1% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 56ر3016 نقطة.





وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3ر4 مليار جنيه ليصل إلى 8ر640 مليار جنيه، بعد تعاملات إجمالية بالسوق بلغت نحو 3ر2 مليار جنيه.