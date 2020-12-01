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حوادث

كادت أن تصبح مأساة.. حريق بمصنع تنر بالعاشر من رمضان.. فيديو

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:30 م
حريق
حريق
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محمد العيسوى
حصل صدي البلد علي فيديو لحريق نشب منذ قليل بأحد مصانع التنر  بمنطقة "الروبيكي" التابعة لمدينة العاشر من رمضان. 

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، من السيطرة على حريق نشب بمصنع تنر بمنطقة "الروبيكي" بمدينة العاشر من رمضان. 

كانت قوات الحماية المدنية دفعت بـ 10 سيارات إطفاء وأسفر الحريق عن إصابة 14 شخص، تم إسعاف 7 منهم بمحيط المكان، فيما تم نقل 7 آخرين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية،  إخطارًا يفيد ورود بلاغ من العميد أحمد العجوز، مأمور قسم شرطة أول العاشر، بنشوب حريق بأحد مصانع التنر بمنطقة "الروبيكي" دائرة القسم.

وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاءوتم السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أسفر الحريق عن إصابة 14 شخص، تم إسعاف 7 منهم بمحيط المكان، فيما نقل الـ 7 الآخرين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وعلي جانب اخر لقيت طالبة جامعية فى مقتبل العمر اليوم الثلاثاء مصرعها فى حادث قطار بمدينة الزقازيق.

تلقي اللواء أبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية اخطارا من مدير المباحث يفيد ورود بلاغ بمصرع فتاة تبلغ من العمر ٢١ عاما ، وتدعي هناء عماد طالبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، ومقيمة بقرية العزايزية التابعة لمركز ومدينة فاقوس بالشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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