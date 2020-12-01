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حوادث

بعد تداول فيديو بـ"الفيس بوك".. ضبط والد طفل يقود سيارة بالمقطم

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:25 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيام نجله " طفل" بقيادة السيارة ملكه معرضًا حياة المواطنين للخطر. 
 
وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم .
 
 فقد توصلت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى تحديد مالك السيارة (صاحب محل لبيع الدراجات النارية – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم المقطم) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
 
و بمواجهته قرر بأن الطفل المتواجد بمقطع الفيديو نجله ، كما تبين انتهاء رخصة السيارة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
يأتي ذلك فى الوقت الذي واصلت فيه أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها فى تطهير شوارع وميادين العاصمة من كافة الاشغالات والمخالفات ، فى محاوله جاده لإعادة المظهر الحضاري للشارع القاهرى.
 
 ففى خلال أسبوع ، نجحت القوات بإشراف اللواءين أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ونبيل سليم مدير المباحث فى إعادة الانضباط فى 6 مناطق وهم " المعادي والزمالك والرحاب ومدينتي والتجمع الخامس و الشروق " .    
 
 ومساء اليوم الثلاثاء شنت أجهزة الأمن حملة ليلية موسعة استهدفت حى المقطم ، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وكافة الأجهزة المعنية بالمديرية، حيث تم نشر الخدمات الأمنية والأكمنة بالمدينة لضبط كل ما قد يخل بالأمن العام .
 
وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات التي تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها للنيابة العامة .
 
و عززت تلك الحملات المستمرة خلال الفترة الماضية من شعور المواطنين بالأمن والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع العاصمة .
 
وكانت أجهزة الأمن قد رصدت العديد من المخالفات من خلال المتابعة الميدانية ، بمناطق الزمالك والمعادى و الرحاب ومدينتى والتجمع الخامس والشروق والمقطم ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف مناطق بشكل يومي لإعادة الانضباط فيها ، قامت أجهزة الأمن بالقاهرة بتطهير تلك المناطق من كافة الإشغالات ، وضبط العديد من المخالفات ، وكذا القبض على عدد من الهاربين من أحكام قضائية ، وضبط مخالفات وقضايا تموينية متنوعة .
 
هذا وسوف تتواصل الحملات بكافة مناطق العاصمة لتحقيق أمن وأمان المواطنين .
 
جاء ذلك إستمرارًا لجهود مديرية أمن القاهرة في حفظ الأمن وإزالة الإشغالات والتعديات ومجابهة كافة الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين والقضاء على كافة المظاهر العشوائية منعًا تفاقمها .

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