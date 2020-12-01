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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. مد نشر خدمة الجيل الخامس إلى 44 محافظة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:01 م
خدمة الجيل الخامس
خدمة الجيل الخامس
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قسم الاقتصاد
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن ارتفاع نسبة انتشار خدمة الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2020، بعد امتداد انتشارها إلى 44 محافظة في مختلف أنحاء المملكة.

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة زين لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة؛ حيث قامت بنشر خدمات الجيل الخامس في 41 محافظة، جاءت بعدها شركة موبايلي بـ 16 محافظة، وأخيرا شركة الاتصالات السعودية STC بعد قيامها بنشر خدمة الجيل الخامس في 7 محافظات.

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كما كشف تقرير "مقياس" عن خارطة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة، حيث تم نشر خدمة الجيل الخامس في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، إضافةً للمنطقة الشرقية من قبل شركات: زين، موبايلي، الاتصالات السعودية STC، فيما تم نشر شبكة الجيل الخامس في منطقتي حائل والباحة من قبل شركتي زين وموبايلي، بينما انفردت شركة زين بتقديم خدمات الجيل الخامس في مناطق: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وعسير، ونجران، وجازان.

ورصد التقرير الصادر عن "هيئة الاتصالات" في نهاية الربع الثالث من العام 2020، زيادةً في متوسط سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة بعد أن وصلت إلى 467.72 ميجابت في الثانية، وكشف عن تسجيل شركة الاتصالات السعودية STC لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بعد تسجيل متوسط سرعة يصل إلى 495.70 ميجابت/ الثانية، وفي المركزين الثاني والثالث على التوالي شركتي موبايلي بمتوسط سرعة 429.7، وشركة زين بمتوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل تصل إلى 427.77 ميجابت في الثانية.

ويأتي تقرير "مقياس" في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.
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