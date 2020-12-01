بدأت من اليوم.. هذه هي عقوبات مخالفي مواعيد غلق المحلات الجديدة

مع بدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال العامة ، يتسائل البعض عن العقوبات التي ستوقع على المحال العامة المخالفة للقرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





المواعيد الجديدة

- مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا) و10 مساءً (شتاءً).





- زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11 مساءً (شتاءً).





- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء.





- زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحًا.





- استمرار خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.





- مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.





- تستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.





وستكون المواعيد الجديدة دائمة وليس لها علاقة بفيروس كورونا كما قال البعض، وذلك وفقا لقانون المحال العامة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، منتصف يوليو 2019.





العقوبات

ومن المقرر أن تكون هناك إجراءات إدارية، ضد المحال غير الملتزمة بالمواعيد الجديد، تصل إلى حد الإغلاق وسحب التراخيص.









قانون المحال العامة

يشار إلى أن قانون المحال العامة، الصادر عن مجلس النواب، قد أعطى الحق للحكومة في تحديد مواعيد غلق وفتح المحال العامة.





قانون الطوارئ

كما نص قانون الطوارئ على تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.