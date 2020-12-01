تربية موسيقية حلوان تشدد على الإجراءات الاحترازية قبل امتحانات الميد ترم العملي

أعلن الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ان الاستعدادات تتم على قدم وساق لتجهيز الكلية لامتحانات الميد ترم العملي والتى سوف تنطلق فى الأسبوع المقبل.









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وقال الدكتور كرم ملاك فى تصريحات له أن الكلية بدأت إجراءات التعقيم والتطهير، وذلك للتجهيز للامتحانات العملية التى سوف تقام فى الكلية، وأنه قد أصدر تعليمات بالتشديد على ارتداء الكمامة لطلاب الكلية والعاملين بها،والتاكيد على قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية الطلاب قبل الدخول الى الكلية وعبور الطالب من خلال بوابة التعقيم، وذلك للاطمئنان على صحتهم وللتأكيد على مرور الامتحانات بدون أى مشكلات و بسلامة على جميع الطلاب .





أوضح ملاك أن الحضور في الكلية يسير بصورة منتظمة بدون اى تقليل فى الاعداد او بنسب اقل من المعتاد وان الدراسة تسير بشكلها الطبيعي المنتظم بدون اى معوقات العملية التعليمية حتى الآن، ونظرا لأن عدد طلاب الكلية ليست بالكثير فيسهل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي فيما بينهم .









اشار الدكتور كرم ملاك إلى ان الكلية سوف تتخذ كافة الاجراءات اللازمة فى حال ظهور اى من الاعراض على اى من طلاب الكلية وذلك من خلال العيادات الطبية الموجودة بالكلية و بالجامعة .





وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة حددت الموعد الرسمى لإجراء اختبارات الميد تيرم على مستوى كليات الجامعة لتبدأ فى 25 نوفمبر وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.





وتراعى جامعة حلوان تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال اختبارات الميد تيرم كما يتم تطبيقها طوال العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعي، إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات.









وانطلقت الدراسة هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة من الجامعة من تعقيم وتطهير دائم ومستمر القاعات والمدرجات بالجامعة التصدى ومنع انتشار فيروس كورونا مع فرض مع تطبيق والاعتماد على التعليم الهجين داخل الجامعات المصرية فى سابقة تعد الأولى من نوعها.