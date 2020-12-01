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أخبار العالم

في أول اتصال بينهما.. أمين الأمم المتحدة يناقش مع بايدن 4 ملفات عاجلة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:40 م
جوتيرتش وبايدن
جوتيرتش وبايدن
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شيماء مصطفى
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، تطلعه إلى العمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وفريقه وبناء شراكة لمعالجة العديد من القضايا الملحة التي تواجه العالم.

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيرتش، إن الأمين العام كان سعيدًا بالتحدث هاتفيًا مع الرئيس جو بايدن، اليوم، لتقديم تهنئته الشخصية عقب فوزه برئاسة أمريكا.

وأكد جوتيرتش على الدور الأساسي الذي يلعبه التعاون الوثيق الدائم بين أمريكا والأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس بايدن وفريقه للبناء على شراكة واشنطن والأمم المتحدة لمعالجة العديد من القضايا الملحة التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، وتغير المناخ، ودعم السلام والأمن، وتعزيز حقوق الإنسان وتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوز جو بايدن بـ 306 أصوات انتخابية في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر الماضي، متجاوزًا الـ 270 صوتًا لانتزاع الرئاسة.

وكشف بايدن عن الدفعة الأولى من مرشحيه في فريقه الرئاسي، بما في ذلك مسؤولي الأمن القومي والسياسة الخارجية حتى يستلم السلطة رسميا في يناير المقبل.
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