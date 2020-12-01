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تعليم

لإثقالهم بالخبرات.. آداب حلوان تدرب طلابها بالمكتبة المركزية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:25 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم
تنظم الإدارة العامة للمكتبات و إدارة المكتبة المركزية، دورات تدريبية لطلاب الفرقة الثالثة قسم مكتبات بكلية الآداب جامعة حلوان وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة مها حسنى القائم بعمل عميد الكلية .



وجاء هذا فى إطار جهود الإدارة العامة للمكتبات و بالتعاون مع كلية الآداب قسم المكتبات بجامعة حلوان لتنمية و تثقيف مهارات الطلاب بالقسم و ثقلهم فى مجال التخصص العلمي و التقنى وتهيئتهم لسوق العمل بعد التخرج .


وقد قامت الإدارة العامة للمكتبات و إدارة المكتبة المركزية و إدارة مكتبات الكليات بتوزيع طلبة كلية الآداب بالفرقة الثالثة(قسم مكتبات) على مكتبات الكليات بالجامعة . 


كذلك سوف يكون هناك تدريب لطلبة كلية الآداب الفرقة الرابعة (بقسم مكتبات) داخل المكتبة المركزية بجامعة حلوان .




لذا قامت الإدارة العامة للمكتبات و إدارة المكتبة المركزية و إدارة مكتبات الكليات بتدريب طلبة الفرقة الثالثة(مكتبات) و توزيعهم على مكتبات الكليات بالجامعة و كذلك تدريب طلبة الفرقة الرابعة بالمكتبة المركزية كعنصر أساسى من العملية التعليمية آملين أن يعود هذا النشاط على الطلبة و قطاع المكتبات بشكل عام بالتقدم و الإزدهار و النفع على الجميع و آملين من الله عز وجل التوفيق والنجاح.

وتحرص الكلية على تقديم ورش عمل وتدريبات عملية حتى يتم أثقال  الطالب بالخبرات العملية المطلوبة ليصبح بعد التخرج قادرًا على العمل فى مجال تخصصه من الكلية بكل سلاسة .
 

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة  كافة أنشطتها الطلابية  الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.
 
جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.
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