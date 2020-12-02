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حوادث

بدء الصمت الانتخابى لجولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان اليوم

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
الانتخابات
الانتخابات
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جودت عيد - محمد زهير
يبدأ الصمت الانتخابى لمرشحي جولة الاعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ظهر اليوم الاربعاء والذى يحظر خلاله ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وترك الناخبين الفرصة لاختيار من يمثلهم بعد أن قام المرشحون بعرض برامجهم.

ويبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون جولة الاعادة 202 مرشح ويتنافسون على 101 مقعد فى 13 محافظة، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الدعاية الانتخابية لمرشحين جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، حيث مارس خلالها المرشحين كافة أشكال الدعاية الممثلة فى تعليق الافتات والملصقات، والدعاية على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من صور الدعاية الانتخابية.

وأكدت الهيئة أن لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية تواصل عملها بعد بدء الصمت الانتخابى لمراقبة ورصد أى خرق لقرار حظر الدعاية، وعقب انتهاء العملية الانتخابية تقوم اللجان بإعداد تقاريرها وإرسالها إلى الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما تتضمنه التقارير، وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، ويحق التصويت لـ31 مليون و438 ألفا و127 ناخبا.

وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعد تجرى عليهم الانتخابات الاعادة بين 202 مرشح فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل، وتتمثل المقاعد التى حسمت فى 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعدا فرديا تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعدا وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى.

وفى محافظة القليوبية بها 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتين بإجمالى مقعدين مقعدا فردى تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتين بإجمالى مقعدين فردى تم حسم منها مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقى مقعد بدائرة الطور.

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