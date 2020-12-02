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تعليم

أساليب مواجهة ضغوط الحياة وعلاقتها بتطوير الذات.. ورشة عمل بآداب عين شمس.. اليوم

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تعقد وحدة الدراسات والمستقبليات بمركز الدراسات والاستشارات والتدريب بكلية الآداب جامعه عين شمس ورشة عمل بعنوان "أساليب مواجهة ضغوط الحياة وعلاقتها بتطوير الذات"، بحضور الدكتور فتحي الشرقاوي أستاذ علم النفس بالكلية ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب، وذلك اليوم  الأربعاء الموافق  ٢ ديسمبر بحجرة ١٢٦ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.  


 
ويأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة رشا الديدي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 

وأكدت الدكتورة رشا الديدي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن ورشة العمل تهدف إلي تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مجال العلاقات الاجتماعية والحياتية مما يعود إيجابيا على تطوير العملية التعليمية التي تقوم على العلاقة بين الأستاذ والطالب.



وأوضحت وكيلة الكلية ان محاور الورشة تتضمن الاثر السلبي للأفكار اللاعقلانية والتشويهات المعرفية على تطوير الذات، ودور التفكير العقلاني للذات في كيفية حل المشكلات ومواجهة الضغوط، وكيفية التعامل مع الأنماط الشخصية المتعددة ، كأحد روافد تطوير الذات الإيجابية. 




وأضافت الديدي أن الوحدة تقوم بدورها في تنفيذ عدد من ورش العمل خلال العام الدراسي حيث أن من متطلبات التسجيل لمناقشة الرسائل العلمية الحديثة هو حضور الطالب ورش عمل متنوعة كما أكدت امكانية الحجز وتسديد الرسوم في نفس يوم انعقاد الورشة.

وفي سياق اخر قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس بتجربة الإخلاء للمبنى وكذلك بمدرج آداب سفلي واختبار  صلاحية أجهزة الإنذار وطفايات الحريق لمواجهة أي مخاطر والتعرف على أساليب تشغيلها للتصدى للحرائق وكذلك تعيين أماكن الخروج

أجريت التجربة بالتعاون  مع ادارة الدفاع المدني بالجامعة بإشراف عبد الغفار محمد فؤاد مدير ادارة الدفاع المدني بالجامعة وادارة امن الجامعة بإشراف احمد خلوصي مدير امن الجامعة  ووحدة الدفاع المدني بالكلية بإشراف هشام جمعة مدير وحدة الدفاع المدني بكلية الآداب  .

 كما أجريت "تجربة الإخلاء" بإشراف ومشاركة  الدكتورة رشا الديدي وكيلة كلية الآداب وحضور مسئولي وحدة الدفاع المدني ووحدة الأمن بالكلية وبالجامعة و ايمان محمود امينة الكلية والدكتور محمد قاسم مدير مركز الدراسات والاستشارات والتدريب والدكتورة هبه النادي مدير وحدة الخدمة النفسية  وأعضاء قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الاداب وعدد كبير من اعضاء هيئة التدريس والجهاز  الاداري والطلاب بالكلية مما ساهم في نجاح تجربة الاخلاء .




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