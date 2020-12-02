آداب عين شمس: أنتهاء امتحانات "الميدتيرم" للمستوى الخامس الخميس المقبل

قالت الدكتورة "حنان كامل " وكيل شؤن كلية الآداب بجامعة عين شمس ، أن الطلاب تلتزم كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع إدارة الكلية وتنفيذ القوانين المواضعة في ظل الظروف الراهنة ، مؤكدة التزامهم بحضور المحاضرات في مواعيدها المقررة بالجداول الدراسية وأداء الامتحانات بشكل إيجابي . شؤنباتخاذالمواضعةالامتحانات





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وأوضحت في تصريحات خاصة لـ موقع " صدي البلد " أن موعد الانتهاء من امتحانات المستوي الخامس بكافة أقسام الكلية الخميس المقبل حتي تبدأ امتحانات المستوي الثالث ، لافتة ً الى أن الكلية تطبيق نظام العزل الصحي لورق الاختبارات وذلك لضمان سلامة الورق والحفاظ علي صحة المحصيين من اى عدوي .





وأكدت وكيل شئون آداب عين شمس علي سير عمل الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعي بشكل إيجابي ،مشيرة الي إقامة الطلاب لمعرض الكتاب الخيري داخل الحرم الجامعي بالتعاون مع إدارة الكلية .





وكانت الدكتورة حنان كامل وكيل كلية آداب عين شمس أكدت في تصريحات سابقة لها أن الكلية مازالت تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى، مؤكدة على عدم وجود أي اشتباه حالات كورونا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمال إلى الآن.





وأضافت "كامل "في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية لديها غرف عزل بكل دور بالمبنى الخاص بها تعمل منذ امتحانات الفرق النهائية بالعام الماضي، لافتة الى أنها غرفة جيدة التهوية وتحتوي على سرير للمريض وأدوات تعقيم.





وكان قد قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان الجامعة تحرص على تحفيز أعضاء هيئة التدريس بها والهيئة المعاونة لتحقيق أعلى معدلات للنشر الدولى للأبحاث، من خلال زيادة مكافآت النشر الدولى و التدريب المستمر وتوفير الدورات العلمية لتعريف الباحثين بآلية النشر الدولي.





وأوضح المتيني خلال تصريحاته لصدي البلد أن جامعة عين شمس حققت في السنوات القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا فى كافة التصنيفات الدولية وهو ما يدعم تواجدها البحثى والأكاديمى بين أفضل جامعات العالم مؤكدا الداعم الدائم من الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة .









وأكد رئيس جامعة عين شمس ان الجامعة احتلت للعام الثانى على التوالى المركز الأول بين الجامعات المصرية فى تصنيف Nature index 2020 وهذا يعكس ويؤكد كفاءة وجودة المنهجية التي تتخذها الجامعة فى هذا الصدد، لافتًا ان الجامعة تنفق نحو 200 مليون جنيه سنويا للبنية التحتية لرفع مستوى التعليم بالاضافة الي الانفاق في البحث العلمي والبعثات الخارجية.





وأشار الدكتور محمود الي ان سوف تحول الامتحانات التحريرية الي الكترونية العام الجديد منوها ان كلية الطب امتحانات الكترونية ونسعي الي تحويل كافة الكليات الي الكترونية.