خدمات إلكترونية جديدة لطلاب الجامعة المصرية الروسية.. تعرف عليها

أعلنت الجامعة المصرية الروسية عن تفعيل الحسابات الخاصة بطلاب كلية طب الفم والاسنان للدخول على البرنامج الخاص بالجامعة والذي يتيح للطلاب العديد من الخدمات.





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- تسجيل وإضافة وحذف المقررات الدراسية ، وذلك بدءا من الفصل الدراسي القادم (ربيع 2021) طبقا للأجندة الدراسية للجامعة .





- ‏طباعة استمارة تسجيل المواد الدراسية .





- ‏ التواصل مع إدارة الكلية عنت طريق صندوق الوارد .





- ‏ سداد المصروفات الدراسية (أونلاين) .





- ‏وقد أكدت الجامعة عللى ضرورة قيام الطلاب بفحص البريد الوارد على حساب البريد الالكتروني الجامعي للطالب للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور المؤقتة .





- ‏ويقوم الطالب بالدخول على موقع الجامعة وتكون كلمة المرور خاصة بالطالب ولا يجي ألا يعرفها أحد غيره .





وكانت الجامعة المصرية الروسية قد أعلنت عن فتح باب التقدم لكليتي (الهندسة - الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 /2021 حيث تقبل كلية الهندسة الطلاب الذين لا يقل مجموعهم عن 80% وتتميز الكلية بوجود البرامج الدراسية الآتية :-

برنامج الهندسة المعمارية (معتمد من اتحاد المهندسين العرب)

برنامج هندسة الاتصالات

برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات (معتمد من اتحاد المهندسين العرب)





برنامج هندسة التشييد (معتمد من اتحاد المهندسين العرب)





ويوجد اتفاقيات لشهادات مزدوجة مع جامعة "ايجيفيسك" بروسيا وينضم خريجي الكلية الى نقابة المهندسين وبالنسبة للمصروفات الدراسية للكلية (60 ألف جنيه مصري)

وبالنسبة لكلية التجارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات، فتقبل الطلاب الذين لا يقل مجموعهم عن 60 % وتتميز الكلية بوجود البرامج الدراسية الآتية :





- برنامج إدارة الاعمال ويشمل (الادارة – التسويق – ادارة الموارد البشرية – التمويل – برنامج المحاسبة – برنامج الاقتصاد – برنامج العلوم السياسية - تكنولوجيا معلومات الاعمال المهنية) وينضم خريجي الكلية إلى نقابة التجاريين .









كما يوجد تخصصات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تقبل هذه البرامج الطلاب الحاصلين على 70% حد أدنى من المجموع للشعبة العلمية (علمي علوم – علمي رياضة) وبالنسبة للمصروفات الدراسية للكلية (42 ألف جنيه مصري)





وتمنح الجامعة للطلاب الدراسين في جامعات أو معاهد عليا أخرى خصم 20% على المصروفات وخصم 10% للطلاب المستجدين بالكليتين ممن لهم أشقاء يدرسون بالجامعة وتكون نسبة الخصم مستمرة طوال مدة الدراسة .