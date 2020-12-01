سارة أحمد تكتب: كشف حساب

فكرة كشف الحساب في حد ذاتها فكرة جميلة ... وإيجابية ... ظاهرها إيجابي .......وباطنها لو شاطر اثبت!!!!!









ولكن في واقع الأمر أصبح أطرافها يقدموها لبعض أو يطلبوها ... لإثبات تقصير الطرف الآخر .... أو إثبات وجهة النظر المختلفه .....









وهذا ينطبق على كل العلاقات اللي تنفع تقدم لها كشف حساب...









لو رصدنا الأطراف دي .. هتلاقي نفسك قاسم مشترك في كثير منها ...









يعني كشف حساب بينك وبين زوجتك .. حبيبتك ... اصحابك .. وغيرها من العلاقات الشخصية..









وفيه كشف حساب بينك وبين رؤسائك في العمل أو من ترأسهم ... وهي تعتبر جدال والكل عاوز يثبت وجهة نظره سواء إنجاز أو إخفاق وتقصير !!!!









في حالة ثبوت تقصيرك ...ليس لك الحق في أن تطلب إثابة أو مكافأة أو اي حاجة حلوة .... أبسطهم حضن وبوسة وكلمتين حلوين؟؟؟؟









صفات الطرفين !!!





ولا اللي بيقدم الكشف واعي ....ولا المتلقي مدرك









مقدم الكشف عليه أن يعي أن الطرف الثاني (المتلقي) مش غبي ... عليه يعي أن الطرف الثاني لازم يكسب من ورا العلاقه دي ... لان كل العلاقات فيها هات وخد .....عليك بذل مجهود في توصيل كشف الحساب بصورة لائقة...لا للتزييف ... الحقائق لابد أن تكون واضحة .. أو نظرنا لصفاته هاتجد أنه حريص على أنه يداري عيوبه واخفاقاته و أخطاءه ... ويجمل كشف الحساب على قدر استطاعته.





أما الطرف المتلقي ...هو انت اصلا في مصدر قوة ... بلاش بقى تزودها .. لانك بتبان مفتري ... وممكن يكون عندك حق .. تضيعه بغرورك وتمسكك بتفاهات أو فقط لأنك محتاج تنفذ سياسات .... انت اصلا المهيمن والمسيطر ...مش لازم تطلع الغلط وتركز عليه.





الطرف المسيطر.... في ايده يسعدك وفي ايده يغمك وينكد عليك.









لو جينا لامثلة كشف الحساب ..

فيه الحاجات بسيطه وحتميه ومافيهاش جدال تقدر عليها ...وفيه اللي ممكن يأثر عليك وعلى حياتك سواء العاطفية أو العمليه أو الاجتماعية.









قاعد في مكان طلبت خدمه ..تدفع مقابلها ...ولكن عليك مراجعة كشف الحساب كويس ..اصل بيضيفوا ازازة الميه وانت مش واخدها حقك ترجعها!!!!!









كشف حساب بين زوجين أو حبيبين ... اعرف ان عمر ما في حد منهم صح على طول ... حسب بقى هما بيقدموا كشف حساب ليه .....هل علشان المركب تمشي ....فيزينوا كشف الحساب ويعدوا لبعض .....ولا خلاص قضيت ....فيخربوها ...









كشف حساب بين الأصحاب فيه ناس بتعتبره عتاب علشان يظبط العلاقه وفيه ناس بتنهي بيه العلاقه!!!!









كشف حساب بين المرؤوسين ... وهنا يختلف لو في القطاع الحكومي ... الكل لازم يظهر كشف الحساب مليء بالإنجازات العديدة التي تمت ...الكل راضي وفرحان ...الكل امتياز الا ما ندر ... علشان هو انت كدا كدا مرتبك موجود ... مكافأة التمييز صغيره ... وعلشان كمان الميزانية السنوية متقلش ... لان اصلا هي بتبقى مش مكفية ..









أما القطاع الخاص ... انسي انت كدا كدا مش عامل اللي عليك ..انت كدا كدا مقصر ... وفي كدا مصطلحات اساسيه ... هتلاقيها بتظهر ..وقت كشف الحساب ... الظروف الاقتصاديه ... دا حال البلد كلها ... احنا اضطرتنا الظروف ..... انتوا ما حققتوش التارجت ..... هتلاقي نفسك فاهم انك عامل اللي عليك .. تخرج من قاعدة كشف الحساب تشعر بأنك ...حرام عليك دا كويس انك بتاخد مرتبك ....









فلو انت متخيل أن ليك حق في ترقية أو مكافأة هتتكسف تطلبه ..لانك اصلا مش محقق التارجت وتطلع وتقول لنفسك ... الحمد لله إن مرتبي زي ما هو أنهم مستحملني !!!!!









المشكلة هو أن الطرفين فاهمين ...وكلها ما هي إلا محاولات للفوز بهدية كشف الحساب أو تجنب العقاب .









أنواع هدايا وعقاب كشف الحساب..

لو في العلاقات الحميميه ممكن تنتهي بحضن وبوسة وهديه دا لو كشف الحساب ثقيل ...العقاب مفيش اجمد من البووز المتيين .. والرد اللي من تحت الضرس.









العلاقات العابرة يكفي ابتسامه وان شاء الله تتعوض المره الجايه... دا بقى بيحمل كل معاني ... انت مش بتبقى فاهم انت كدا اوك ...ولا مش اوك ....









في العمل عندك من اول جواب شكر إلى أن لو ربنا كرمك تصرف مكافأة ...وما بينهم كثيير واشكال مختلفه .... من الثواب ..انا العقاب برضه يبدأ من لفت نظر لغاية شكرا احنا ساعدنا بك الفتره دي.





وأخيرا سيبك بقى من كل دا راعي ضميرك لان انت ملزم في الاخر تقديم كشف حساب لربك ...







