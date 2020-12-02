5 ديسمبر.. الحكم فى دعوى بطلان مادتين بقانون التأمين الاجتماعى والمعاشات

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 و المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 تأمينات بشأن التأمين الاجتماعى والمعاشات للحكم بجلسة 5 ديسمبر.





جاء ذلك فى الدعوى التى حملت 217 لسنة 26 دستورية جديدة واقامها شعبان عبد الغفار محمد ضد محافظ أسيوط وآخر.

المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987:"لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتبارا من أول يوليه سنة 1987، فإذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها".





المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982:

"مادة 2

تفرض الضريبة على مصادر الدخل الآتية:

1 – أرباح الاعمال التجارية أو التي لها صبغة تجارية والصنائع أو المهن بما فيها التعهدات والالتزامات والتعويض بسبب عدم الوفاء بها اذا لم يكن مقابل خسارة لحقت المكلف.

2 – الفوائد والعمولة والقطع وكذلك الارباح الناجمة من احتراف المتاجرة بالاسهم والسندات.

3 – بدلات ايجار الاراضي الزراعية.

4 – الارباح الناجمة عن نقل ملكية العقار أو نقل حق التصرف فيه ولو مرة واحدة بأي وسيلة من وسائل نقل الملكية أو كسب حق التصرف أو نقله كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وازالة الشيوع وتصفية الوقف والمساطحة. ويعامل المستأجر معاملة المالك عند ايجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة. وتقدر قيمة العقار ومنافعه وفق القواعد الآتية:

أ – تقدر قيمة العقار الموروث أو المتملك كما كانت قبل عشر سنوات من تاريخ طلب تصرف الوارث أو المالك اذا كان قد مر على نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه للمورث أو المالك اكثر من عشر سنوات.

وتعتبر القيمة المقدرة على هذا الاساس كلفة على الوارث أو المالك. أما اذا كانت الفترة المذكورة تقل عن ذلك فيؤخذ عندئذ بتقدير التركات أو بدل التملك أو القيمة المقدرة في معاملات الهبة والتنازل والمبادلة. على أن تؤخد المحدثات بنظر الاعتبار اساسا لاحتساب الربح.

ب – تعتبر كلفة الارض المصحح صنفها على مالكها بمقدار ما دفعه نقدا الى الخزينة العامة كبدل المثل وما أنفقه لاغراض التملك والبيع ولا يعتبر لاغراض هذه الفقرة ما لم ينفق فعلا.

5 – الرواتب ورواتب التقاعد والمكافئات والاجور المقررة للعمل بمقدار معين لمدة محدودة والمخصصات والتخصيصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بما في ذلك المبالغ النقدية أو المقدرة مما يخصص للمكلف مقابل خدماته كالسكن والطعام والاقامة مع ملاحظة ما جاء في الفقرة (4) من المادة الحادية والستين من هذا القانون.

6 – كل مصدر آخر غير معفى بقانون وغير خاضع لاية ضريبة في العراق بشرط ان لا تكون حصة الربح بالرغم مما جاء في هذه المادة دخلا خاضعا للضريبة اذا كانت أية شركة قد نزلت أو يحق لها تنزيل الضريبة منها بموجب المادة الخامسة عشرة من هذا القانون على ان تؤخذ الحصة الموزعة من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة غير المعفاة بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي كأساس لاحتساب تصاعد نسب الضريبة على المدخولات الاخرى.