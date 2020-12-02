رئيس وحدة المطالبة: حولنا 42 مليون جنيه أتعاب محاماة لنقابة المحاميين

أكد المستشار أحمد محمد أبو الحمد، رئيس وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة بمجلس الدولة، إن الوحدة قامت تحويل مبلغ (42811005.38 جنيه) لحساب نقابة المحاميين، وذلك عن مستحقاتها الخاصة بأتعاب المحاماة والمحصلة من تاريخ 1/9/2019 حتى 30/9/2020.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الوفاء والإنجاز والمنظمة لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائى، ومن اكتمل عطاؤهم، وكذلك لتكريم المتميزين.

نظم مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، احتفالية تحت عنوان "يوم الوفاء والإنجاز" لتكريم أسماء القضاة الإجلاء ممن وافتهم المنية وانتقلوا إلى رحمة الله تعالى، خلال العام القضائي 2019-2020، وتكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام ذاته، تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة. وعرض إنجاز جميع أقسام المجلس خلال العام القضائى 2019_2020، مقارنتًا بإنجازها في العام السابق 2018_2019، فان بخصوص ملف الإنجاز للقسم القضائي للمجلس للعام القضائي 2019_2020، فإن مجلس الدولة برغم التحديات التي صادفها خلال العام المصاحب لفيروس كورونا المستجد و إتخاذ إجراءات إحترازية صارمه لمنع انتشاره وتأجيل انعقاد الجلسات في المحاكم و الدوائر في جميع مقار وفروع مجلس الدولة اعتبارا من 16_3_2020، وحتي عودة انعقادها بشكل جزئي وتدريجي اعتبارا من 9_5_2020.

ضم بشكل كامل اعتبارا من 6_7_2020، رغم هذا التحدي فإن مجلس الدولة قد إنجز (1954965)، قضية خلال العام القضائي المنقضي وهو ما يمثل نسبة 97.6% من عدد القضايا التي كان متوقعًا إنجازها وفقا لخطة الإنجاز العامة التي اعتمدها رئيس مجلس الدولة في مستهل العام القضائي و البالغ عددها (2003506) قضية،كما أن إنجاز القسم القضائي خلال العام القضائي 2019_2020، زاد بواقع (279310) قضية عن إنجاز القسم في العام السابق 2018_2019، وارتفع متوسط إنجاز العضو من 825قضية إلي 997قضية.



