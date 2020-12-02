القاتل الصامت.. أسباب ارتفاع ضغط الدم وحيل تخلصك منه





وفقا لموقع هيلث لاين قد تلعب مجموعة من العوامل دورًا فى إصابتك بارتفاع ضغط الدم أبرزها الجينات خاصة وأن بعض الناس لديهم استعداد وراثي لارتفاع ضغط الدم.

تشخيص ارتفاع ضغط الدم

أعشاب تساعد في خفض ضغط الدم

تقليل مستويات ضغط الدم

1. الريحان

2. البقدونس

3. بذور الكرفس

4. الثوم

5. الزعتر



6. القرفة