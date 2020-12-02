القاتل الصامت.. أسباب ارتفاع ضغط الدم وحيل تخلصك منه

يتطور ارتفاع ضغط الدم عادةً على مدار عدة سنوات بدون أن تظهور أعراض ويمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف الأوعية الدموية والأعضاء ، وخاصة الدماغ والقلب والعينين والكليتين.
كذلك تعد التغييرات الجسدية سببا فى ارتفاع ضغط الدم و يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
يمكن أن تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم الشديد:
الصداع
ضيق في التنفس
نزيف في الأنف
دوخة
ألم صدر
تغييرات بصرية
دم في البول
تتطلب هذه الأعراض عناية طبية فورية. لا تحدث في كل شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم ، ولكن انتظار ظهور أعراض هذه الحالة قد يكون قاتلًا.
أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي الحصول على قراءات منتظمة لضغط الدم. تقوم معظم مكاتب الأطباء بقياس ضغط الدم في كل موعد.
تشخيص ارتفاع ضغط الدم
يعتبر تشخيص ارتفاع ضغط الدم أمرًا بسيطًا مثل قياس ضغط الدم. تقوم معظم عيادات الأطباء بفحص ضغط الدم كجزء من زيارة روتينية. إذا لم تحصل على قراءة ضغط الدم في موعدك التالي ، فاطلب واحدة.
أعشاب تساعد في خفض ضغط الدم
بعد تشخيص ضغط الدم إليك أعشاب عديدة من مطبخك تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع الذي يمكن الوقاية منه لمنع الإصابة بأمراض القلب ويمكن للعديد من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة أن تقلل أيضًا من ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .
تقليل مستويات ضغط الدم
إليك6 أعشاب قد تساعد في خفض ضغط الدم وفقا لموقع هيلث لاين.
قد تساعد أيضًا بعض الأعشاب والتوابل في خفض ضغط الدم.
1. الريحان
الريحان هو عشب لذيذ متوفر بأشكال مختلفة وهو غني بالأوجينول. ربطت الأبحاث مضادات الأكسدة النباتية بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك خفض ضغط الدم .
2. البقدونس
يحتوي البقدونس على مجموعة متنوعة من المركبات ، مثل فيتامين سي والكاروتينات الغذائية ، التي قد تساعد في خفض ضغط الدم. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث البشرية لتأكيد هذه الآثار.
3. بذور الكرفس
بذور الكرفس ( Apium Gravolens ) هي توابل متعددة الاستخدامات ومليئة بالعديد من العناصر الغذائية ، مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والكالسيوم والألياف.
ومن المثير للاهتمام أن بعض الأبحاث تشير إلى أن بذور الكرفس قد تساعد في خفض ضغط الدم
4. الثوم
الثوم غني بالعديد من المركبات التي قد تفيد قلبك.على وجه الخصوص ، يحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، مثل الأليسين ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية. مجتمعة ، قد تساعد هذه العوامل في خفض ضغط الدم
5. الزعتر
الزعتر عشب لذيذ مليء بالعديد من المركبات الصحية التى تقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، مثل الكوليسترول الكلي ، والكوليسترول الضار (الضار) ، والدهون الثلاثية ، وضغط الدم
6. القرفة
تعمل القرفة على خفض ضغط الدم ، تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أنها يمكن أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية واسترخاءها أن تناول القرفة يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمتوسط 6.2 ملم زئبق و 3.9 ملم زئبق على التوالي.
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وفقا لموقع هيلث لاين قد تلعب مجموعة من العوامل دورًا فى إصابتك بارتفاع ضغط الدم أبرزها الجينات خاصة وأن بعض الناس لديهم استعداد وراثي لارتفاع ضغط الدم.
كذلك تعد التغييرات الجسدية سببا فى ارتفاع ضغط الدم و يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
يمكن أن تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم الشديد:
الصداع
ضيق في التنفس
نزيف في الأنف
دوخة
ألم صدر
تغييرات بصرية
دم في البول
تتطلب هذه الأعراض عناية طبية فورية. لا تحدث في كل شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم ، ولكن انتظار ظهور أعراض هذه الحالة قد يكون قاتلًا.
أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي الحصول على قراءات منتظمة لضغط الدم. تقوم معظم مكاتب الأطباء بقياس ضغط الدم في كل موعد.
تشخيص ارتفاع ضغط الدم
يعتبر تشخيص ارتفاع ضغط الدم أمرًا بسيطًا مثل قياس ضغط الدم. تقوم معظم عيادات الأطباء بفحص ضغط الدم كجزء من زيارة روتينية. إذا لم تحصل على قراءة ضغط الدم في موعدك التالي ، فاطلب واحدة.
أعشاب تساعد في خفض ضغط الدم
بعد تشخيص ضغط الدم إليك أعشاب عديدة من مطبخك تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع الذي يمكن الوقاية منه لمنع الإصابة بأمراض القلب ويمكن للعديد من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة أن تقلل أيضًا من ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .
تقليل مستويات ضغط الدم
إليك6 أعشاب قد تساعد في خفض ضغط الدم وفقا لموقع هيلث لاين.
قد تساعد أيضًا بعض الأعشاب والتوابل في خفض ضغط الدم.
1. الريحان
الريحان هو عشب لذيذ متوفر بأشكال مختلفة وهو غني بالأوجينول. ربطت الأبحاث مضادات الأكسدة النباتية بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك خفض ضغط الدم .
2. البقدونس
يحتوي البقدونس على مجموعة متنوعة من المركبات ، مثل فيتامين سي والكاروتينات الغذائية ، التي قد تساعد في خفض ضغط الدم. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث البشرية لتأكيد هذه الآثار.
3. بذور الكرفس
بذور الكرفس ( Apium Gravolens ) هي توابل متعددة الاستخدامات ومليئة بالعديد من العناصر الغذائية ، مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والكالسيوم والألياف.
ومن المثير للاهتمام أن بعض الأبحاث تشير إلى أن بذور الكرفس قد تساعد في خفض ضغط الدم
4. الثوم
الثوم غني بالعديد من المركبات التي قد تفيد قلبك.على وجه الخصوص ، يحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، مثل الأليسين ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية. مجتمعة ، قد تساعد هذه العوامل في خفض ضغط الدم
5. الزعتر
الزعتر عشب لذيذ مليء بالعديد من المركبات الصحية التى تقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، مثل الكوليسترول الكلي ، والكوليسترول الضار (الضار) ، والدهون الثلاثية ، وضغط الدم
6. القرفة
تعمل القرفة على خفض ضغط الدم ، تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أنها يمكن أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية واسترخاءها أن تناول القرفة يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمتوسط 6.2 ملم زئبق و 3.9 ملم زئبق على التوالي.