أبرزهم مرتضى منصور.. أقل من 40 يوما لإسقاط الحصانة عن هؤلاء النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، الإثنين، نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ مجلس النواب والتي تم إجراؤها في 13 محافظة هي "الجيزة والفيوم وبنى سويف والبحيرة والإسكندرية وأسيوط والمنيا وسوهاج والأقصر وأسوان والوادي الجديد وقنا ومطروح".





وقالت الهيئة، إنها تلقت نتائج الفرز في الداخل والخارج، وكذلك نظرت الهيئة 50 تظلما وفصلت فيها جميعا، وانتهت بقراره بعدم قبولها شكلا ورفض بعضهم موضوعًا.





وأضافت الهيئة، أنه تم اعتماد نتائج الفرز، والتي انتهت بفوز 110 مرشحين.





وبذلك وصل عدد النواب الفائزين 467 من أصل 568 مقعدا بينها 32 مقعدا بالنظام الفردى بالجولة الأولى للمرحلة الأولى، و110 مقاعد بالنظام الفردى بجولة الإعادة للمرحلة الأولى، و142 مقعدا بنظام القوائم بالجولة الأولى للمرحلة الأولى، و41 مقعدا بالنظام الفردى بالجولة الأولى للمرحلة الثانية، و142 مقعدا بنظام القوائم بالجولة الأولى للمرحلة الثانية، فيما يتبقى 100 مقعد بالنظام الفردى لم تحسم حتى الآن وينتظر حسمها بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية، ومقعد دائرة ديرمواس بالمنيا مؤجل منذ من المرحلة الأولى ليصبح إجمالى أعضاء المجلس 568 مقعدا.





بذلك يتبقى فقط نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية، والتي حددت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءها الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.





وفيما يتعلق بالنواب الخاسرين في الانتخابات البرلمانية 2021، فمن المقرر أن تسقط الحصانة البرلمانية عنهم في 9 يناير 2021





وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد صرح بأن: "مدة المجلس الحالى تنتهى 9 يناير 2021 الساعة 12 مساءً، وحتى هذه اللحظة لهذا المجلس أن يقر ما يشاء من تشريعات وأن يدعى إلى جلسة خاصة أو طارئة أو عادية".









وجاء أبرز النواب الخاسرون كالتالي:





مرتضى منصور صلاح حسب الله المتحدث الإعلامى باسم مجلس، نضال السعيد النائب محمد أبو حامد، تامر الشهاوى، واللواء حمدى بخيت، مدحت الشريف، أشرف عمارة، أحمد، محمد أسامة أبو المجد، أحمد، على الدمرداش بدائرة المطرية بالقاهرة، واللواء شكرى الجندى بدائرة سيدى سالم كفر الشيخ، واللواء إيهاب السلاب، محمد ، وفايز أبو خضرة، وهشام عبد الواحد ، ومحمد كلوب ، والنائب عبد الحميد الشيخ، وحمدى عبد الوهاب ومحمود شحاتة، وجلال عوارة، وعبد المنعم العليمى، والسيد حجازى ، ومحمد حلمى، وجمال كوش، رضا البلتاجى، وإسماعيل نصر الدين، ورضوان الزياتى وعبد العزيز الصفتى وأسامة شرشر، ومحمد الشهاوى ، وفتحى، وبدير عبد العزيز، وعمر دوير، والنائب خالد عبد العزيز شعبان ، والنائب طلعت خليل بالسويس، وعبد الحميد كمال.



