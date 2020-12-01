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رئيس الوزراء يتابع تطوير طريق الفيوم والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير.. مدبولي: إنشاء 3 كباري مشاة على طريق الفيوم للحفاظ على حياة المواطنين

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:31 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
مصطفى مدبولي:
تطوير ورفع كفاءة مختلف الطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير 
أعمال تطوير وتوسعة طريق الفيوم سعيًا للقضاء على الكثافات المرورية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، الثلاثاء، لمتابعة أعمال تطوير طريق الفيوم، والطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق الفيوم من تقاطعه مع الطريق الدائرى الأوسطى، وحتى ميدان الرماية، يأتي سعيًا للقضاء على الكثافات المرورية العالية التي يشهدها هذا الجزء من الطريق الذي يخدم منطقة هضبة الأهرام، ومساكن ضباط الرماية، ومنطقة حدائق الأهرام، وكذا مدخل طريق الواحات، ومدينة حدائق أكتوبر.

وأضاف أن الاجتماع يأتى أيضًا فى إطار متابعة الجهود الخاصة بتطوير ورفع كفاءة مختلف الطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، وصولًا لاتاحة مجموعة من الطرق والمحاور التى تخدم هذه المنطقة الحيوية التى تزخر بالعديد من المناطق الأثرية الهامة، والعمل على إزالة أى معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ. 

ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية رفع كفاءة وتوسعة الطريق الواصل بين منطقة حدائق الأهرام ومنطقة التجنيد، وصولًا للمتحف المصرى الكبير، وإعادة تنسيق المواقف بالمنطقة، بما يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين فى التوجه إلى الطريق الدائرى أو شارع الهرم أو طريق إسكندرية الصحراوى، عبر هذا الطريق.

وتم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير طريق الفيوم، والذى يبدأ من تقاطعه مع الطريق الدائرى الأوسطى، وحتى ميدان الرماية، حيث تمت الإشارة إلى أن المكونات الرئيسية للمشروع شملت تطوير الطريق بطول 16 كم، وبعرض (4-9) حارات مرورية لكل اتجاه، وإنشاء تقاطع حر لمدخل طريق الواحات من خلال كوبرى يتقاطع مع طريق الفيوم.   

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة إنشاء 3 كبارى مشاة على طريق الفيوم، بداية من الطريق من جهة ميدان الرماية، مرورا بالبوابات الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام، بما يسهم فى الحفاظ على حياة المواطنين، ويضمن سهولة ويسر الحركة المرورية على الطريق.

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