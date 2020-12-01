بدون أمراض.. 10 نصائح مهمة تضمن لك حياة صحية

لمن يتبعون نظام غذائي صحي يحتاجون لـ تناول الاطعمة الصحية واتباع نظام حياة مختلفة للحفاظ على صحتهم، كممارسة الرياضة وتطبيق روتين يومي صحي لهم، وفيما يلي سنعطيكم قائمة بأبرز النصائح التي تساعدك على الحفاظ على صحتك ووزنك بشكل مثالي.



وقال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان هناك العديد من العادات التي نرتكبها بشكل يومي يمكن ان تتسبب في وقال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان هناك العديد من العادات التي نرتكبها بشكل يومي يمكن ان تتسبب في زيادة الوزن او التعرض للإصابة بالأمراض المختلفة، ولكن يمكن ببعض التعديلات البسيطة على الروتين اليومي الخاص بنا ان نحسن من صحتنا بشكل عام .





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وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ان ممارسة الرياضة و تناول الطعام الصحي ليس سوى امر بسيط علينا الإلتزام به داخل النظام الغذائي الخاص بنا لنحصل على روتين حياة صحي، وفيما يلي سنقوم بتوضيح ابرز النصائح التي تضمن لك حياة صحية خالية من الأمراض، وتشمل :





1- تناول الأطعمة الطبيعية المزروعة والتقليل من الأطعمة المصنعة ، مثل: تناول البطاطس بدلا من المكرونة.





2- الحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائيه الهامه للجسم ، وخاصة الفيتامينات لان لها دور في تقويه الجهاز المناعي ضد العدوى.





3- الحفاظ على وزن الجسم وتجنب زيادته لتجنب المشاكل الصحيه، مثل الأمراض المزمنة ومشاكل المفاصل والعمود الفقري ومتلازمه توقف التنفس.





4- ممارسه التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على الوزن والصحه الجسمانية والصحه النفسية.





5- تجنب تناول الوجبات السريعة والأطعمة التي تحتوي على دهون مهدرجة والتي تحتوي على مواد حافظة.





6- استبدال القهوة سريعة التحضير بالقهوة المطحونه الطازجة، وتجنب تناول القهوة المضاف إليها مبيض لاحتوائه على دهون مهدرجه وسعرات حرارية اعلى .





7- تجنب تناول الأطعمة المقلية أو تلك التي تحتوي على مواد حافظه ، والتي يمكن ان تتسبب في اضرار اكثر من فوائدها .





8- تجنب تناول اللحوم المصنعه، مثل : اللانشون والسوسيس.





9- تجنب الأطعمه غير كاملة النضج خاصه اللحوم والاسماك غير المطهوة، وكذلك اللحم الاستيك النئ والكبه النيه.





10-الحفاظ على شرب 8 أكواب من الماء يوميًا لتعويض الجسم وإمداده بالماء الذي يحتاجه لإستمرار عمل وظائفة بنفس الكفاءه.



