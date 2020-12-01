أسرة متهم مذبحة القليوبية: كان يتحدث مع نفسه بكلام غير مفهوم وفوجئنا بالضحايا غارقين فى دمائهم

واصلت النيابة العامة التحقيق فى أحداث مقتل شخصين واصابة 4 اخرين على يد مريض نفسي داخل قرية السيفا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية حيث استمعت نيابة إلى أقوال أسرة المتهم التي أكدت أن نجلهم كان يجلس فى منزله ويتحدث مع نفسه بكلام غير مفهوم.









وتابعت الاسرة انه قبل الجريمة بدقائق دخل إلى المطبخ ومن المتوقع أن يكون قد استولى على السكين خلسة وأخفاها فى ملابسه دون ان يشاهده أحد ثم خرج بها الى الشارع ثم سمعوا صوت استغاثات الأهالي "الحقوا ابنكم بيقتل الناس في الشارع" مشيرين الى أنهم أسرعوا إلى مكان الحادث وشاهدوا الضحايا غارقين فى دمائهم موضحين أن نجلهم أصيب بحالة نفسية منذ فترة وأنهم حاولوا علاجه لكن دون جدوى.





من ناحية أخرى قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثث الضحايا لبيان سبب الوفاة كما أمرت بالاستعلام عن المصابين الأربعة وإمكانية الاستماع إلى روايتهم من عدمه.





كما استمعت إلى أقوال شهود العيان وجاري الاستماع إلى أقوال المتهم وسيتم عرضه على الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه ، كما تحفظت النيابة على مقاطع فيديو وثقت الحادث، ليتم تفريغها، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة بالمحلات التجارية.





من ناحية أخرى كشفت التحقيقات أن المتهم خريج كلية العلوم ويعاني من مرض نفسي منذ فترة وسبق وأن شوهد يمشي في الشارع ويهذي بالكلام غير المفهوم وأن أسرته حاولت علاجه أكثر من مرة.





وكان اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسي يفيد بتعدى مريض نفسي على 6 أشخاص فى الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ وانتقل على الفور اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية.





وتبين قيام مريض نفسي يدعى "أحمد. ج"، بالتعدى على كل من محمد عبد العليم أحمد 60 عاما عامل توفى فور وصوله مستشفى الجامعة، وضياء السيد عبدالعظيم 22 عاما في السنة الخامسة بكلية الطب توفى هو الآخر متأثرا بإصابته فيما أصيب 4 اخرين باصابات متفرقة بالجسد فيما تم القبض على المتهم والسيطرة عليه وتولت النيابة التحقيق.