ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إسماعيل يوسف يوضح سبب مشاركة كاسونجو بدلا من أوناجم في نهائي إفريقيا أمام الأهلي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:25 م
محمد أوناجم
محمد أوناجم
Advertisements
محمد رشاد
كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة  نادي الزمالك السابق سبب غياب محمد أوناجم جناح الفريق الأول لكرة القدم بالفريق الابيض عن نهائي إفريقيا ومشاركة كاسونجو كابونجو بدلا منه.

وكان كاسونجو قد حل بديلا لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" في أول 10 دقائق من الشوط الثاني من نهائي إفريقيا.

وقال إسماعيل يوسف عبر استوديو أون تايم سبورتس: "من رأيي أن باتشيكو كان يخشى بسبب إصابة أوناجم وعدم جاهزيته في مباراة النهائي".

وكشف "أخر أربعة أيام في التدريبات لم يشارك سوى نصف ساعة بسبب الإصابة لذلك لم يكن جاهزا بالشكل المناسب".

وشدد إسماعيل يوسف "بالنسبة لي أوناجم لاعب رائع مثل أشرف بنشرقي وقادم من فريق كبير مثل الوداد لكنه يحتاج للمشاركة في 4 أو 5 مباريات على التوالي".

وبسؤاله عن مشاركة الصفقات الجديدة في مواجهة الكأس أوضح "أحمد أبو الفتوح لم ينضم إلى فريق الزمالك إلا بعد نهائي إفريقيا".

وأضاف "كما لم يشارك في التدريب الأساسي لمعاناته من الإجهاد لذلك خرج من القائمة".

وأتم تصريحاته "على العكس محمد أشرف روقا كان يتدرب في الخارج لذلك لديه الجاهزية وسيشارك بشكل أساسي في مباراة الكأس".

أحرز سمير لاعب طلائع الجيش الهدف الثاني في شباك نادي الزمالك ضمن اللقاء الذي يجمع بينهما الآن في إطار منافسات دور النصف النهائي من كأس مصر .

وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "96" من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء .

وذهب الفريقين إلي الوقت الإضافي من المباراة قبل اللجوء إلي ركلات الترجيح في حالات استمرار التعادل الإيجابي "1-1".

وشهدت الشوط الاولضعطا هجومبا شرسا من لاعبى الجيش على مرمى الزمالك الذى تصدى لاعبوه لكل الهجمات .

وتمكن لاعبو الزمالك من السيطرة على المباراة من جديد وشن الهجمات على مرمي شباك طلائع الجيش حيث تمكن مصطفى محمد من تسديد سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس محمد بسام ببراعة.


وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي الزمالك وطلائع الجيش بهدف لكل منهما في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن ضمن مافسات دور نصف نهائي كأس مصر .

بدأت المباراة بضعط هجومى شرس ينفذه لاعبو الجيش على مرمى الزمالك الذى تصدى لاعبوه لكل الهجمات .

وفي الدقيقة "10"،أحرز محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول في شباك طلائع الجيش من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يلغي حكم المباراة هدف تقدم القلعة البيضاء عقب الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل .
وعاد لاعبو نادي الزمالك من فرض السيطرة على أحداث المباراة من أجل  إحراز الهدف الأول قبل أن يتمكن لاعبي طلائع الجيش من الحفاظ على شباكهم .
وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة "36"، من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سدد أحمد سمير  في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك بالرغم من محاولة جنش التصدي لها.

وتمكن شيكابالا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "45" من خلال من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها  في أقصى الزاوية اليسرىلتسكن الشباك حرس الحدود.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كأس مصر.. تعادل سلبي بين الزمالك وطلائع الجيش وإصابة أوناجم في أول 30 دقيقة

كأس مصر.. أحمد سمير يضرب الزمالك بالهدف الأول

كأس مصر.. شوط أول إيجابي بين الزمالك وطلائع الجيش 1-1

يونس وقاسم يؤازران الزمالك أمام الطلائع

كأس مصر.. الزمالك يضغط بقوة على طلائع الجيش في الشوط الثاني

بعد إحرازه هدف التعادل في شباك طلائع الجيش.. #شيكابالا يتصدر تويتر

ترشيحاتنا

كأس مصر| شيكابالا يعيد للزمالك اتزانه أمام الطلائع بـ هدف عالمي

بعد فوتوسيشن سلمى الشيمي.. تفاصيل جلسة تصوير طالبة محجبة في زي فرعوني بالأقصر

حمدي فتحي يسجل هدفا قاتلا لـ الأهلي أمام الاتحاد في كأس مصر

عادل إمام قعد معايا نفس القعدة.. محمد عبد الحليم يكشف سر جلوسه أسفل منزله في الملك الصالح.. فيديو

رد عنيف من نجل الفنان محمد عبد الحليم في أول ظهور له.. تفاصيل

الفار والتحكيم والإخراج.. خالد الغندور يعلن عن نجم مبارة الزمالك وطلائع الجيش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم