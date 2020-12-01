إسماعيل يوسف يوضح سبب مشاركة كاسونجو بدلا من أوناجم في نهائي إفريقيا أمام الأهلي

وكشف "أخر أربعة أيام في التدريبات لم يشارك سوى نصف ساعة بسبب الإصابة لذلك لم يكن جاهزا بالشكل المناسب".

وشدد إسماعيل يوسف "بالنسبة لي أوناجم لاعب رائع مثل أشرف بنشرقي وقادم من فريق كبير مثل الوداد لكنه يحتاج للمشاركة في 4 أو 5 مباريات على التوالي".

وبسؤاله عن مشاركة الصفقات الجديدة في مواجهة الكأس أوضح "أحمد أبو الفتوح لم ينضم إلى فريق الزمالك إلا بعد نهائي إفريقيا".

وأضاف "كما لم يشارك في التدريب الأساسي لمعاناته من الإجهاد لذلك خرج من القائمة".

وأتم تصريحاته "على العكس محمد أشرف روقا كان يتدرب في الخارج لذلك لديه الجاهزية وسيشارك بشكل أساسي في مباراة الكأس".

أحرز سمير لاعب طلائع الجيش الهدف الثاني في شباك نادي الزمالك ضمن اللقاء الذي يجمع بينهما الآن في إطار منافسات دور النصف النهائي من كأس مصر .





وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "96" من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء .





وذهب الفريقين إلي الوقت الإضافي من المباراة قبل اللجوء إلي ركلات الترجيح في حالات استمرار التعادل الإيجابي "1-1".





وشهدت الشوط الاولضعطا هجومبا شرسا من لاعبى الجيش على مرمى الزمالك الذى تصدى لاعبوه لكل الهجمات .





وتمكن لاعبو الزمالك من السيطرة على المباراة من جديد وشن الهجمات على مرمي شباك طلائع الجيش حيث تمكن مصطفى محمد من تسديد سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس محمد بسام ببراعة.









وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي الزمالك وطلائع الجيش بهدف لكل منهما في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن ضمن مافسات دور نصف نهائي كأس مصر .





بدأت المباراة بضعط هجومى شرس ينفذه لاعبو الجيش على مرمى الزمالك الذى تصدى لاعبوه لكل الهجمات .





وفي الدقيقة "10"،أحرز محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول في شباك طلائع الجيش من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يلغي حكم المباراة هدف تقدم القلعة البيضاء عقب الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل .

وعاد لاعبو نادي الزمالك من فرض السيطرة على أحداث المباراة من أجل إحراز الهدف الأول قبل أن يتمكن لاعبي طلائع الجيش من الحفاظ على شباكهم .

وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة "36"، من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سدد أحمد سمير في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك بالرغم من محاولة جنش التصدي لها.





وتمكن شيكابالا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "45" من خلال من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها في أقصى الزاوية اليسرىلتسكن الشباك حرس الحدود.



