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محافظات

مستقبل وطن بكفر الشيخ يستعيد نشاطه بعد فترة حداد على أمين التنظيم

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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محمود زيدان
فتح حزب "مستقبل وطن" بكفر الشيخ، مقره الرئيسى بعاصمة المحافظة اليوم، الثلاثاء، بعد فترة حداد؛ استمرت 3 أيام لوفاة المحاسب أحمد جعفر، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، والذى كان الدينامو الحقيقى، والدافع القوى لأعضاء الحزب لإقامة الفعاليات والمبادرات التى تنفذها أمانة المحافظة ومراكزها، بتكليفات من الأمانة المركزية بالقاهرة.


ويعود النشاط من جديد استعدادًا لانتخابات جولة الاعادة بالمرحلة الثانية لمجلس النواب والتى تجرى يومي 7 و8 ديسمبر الحالى وذلك على الرغم حالة الحزن الشديدة التى تنتاب الجميع، منذ وفاة رجل السياسة التاريخي بالمحافظة المحاسب احمد جعفر، أمين التنظيم، ويدعم الحزب 7 مرشحين منهم 5 مرشحين عن مستقبل وطن و2 عن الشعب الجمهورى.

وكانت الأمانة المركزية بالقاهرة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب قد نعت المحاسب أحمد جعفر فى وقت سابق متوجهين بخالص العزاء لأسرته الكريمة سائلين المولى عز وجل ان يربط على قلوب أهله ومحبيه برباط الصبر والسلوان داعين له بالرحمة والغفران وجنات الرحمن وأن يتقبله رب العزة فى زمرة عباده الصالحين وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعت أمانة الحزب بالمحافظة برئاسة المهندس فوزى الرفاعى أمين المحافظة، والدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد ونائب أمين الحزب والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة والمراكز والأقسام والوحدات الحزبية الفقيد الراحل الذى أثر تأثيرًا كبيرًا فى الجميع كونه شخصية غير عادية.

من ناحية أخرى شهدت قرية الزعفران الذى كان الفقيد يتولى منصب العمدة فيها إقامة سرادق عزاء كبير فى نادى الزعفران الرياضى شارك فيه الآلاف من المواطنين من جميع مراكز المحافظة المختلفة، إضافة إلى العديد من رجال القضاء والقيادات الامنية على جميع مستوياتها وقيادات الحزب بالقاهرة وامانة الحزب بالمحافظة والعديد من الشخصيات العامة واهالى قرية الزعفران وأعرب الجميع عن حزنهم الشديد لفقدان ركيزة أساسية وشخصية سياسية كبيرة من قيادات الحزب والمحافظة.

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