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أخبار العالم

وإحالتهم للتحقيق.. لماذا أنهت الصحة السعودية خدمة 12 موظفا؟

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:27 م
وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
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محمود نوفل
كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن أن وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، أنهت عمل 12 من المنتسبين إليها؛ نظرًا لما رصدته الوزارة، من قيامهم بتسجيل مواعيد وهمية في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يتنافى مع قيم الوزارة التي تركز على تقديم الخدمة لمن يحتاجها مع المحافظة على موارد الدولة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، في خطابها، أنه سيتم التعامل مع الممارسات مستقبلًا بحزم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أوقفت 12 موظفًا، وأحالتهم للتحقيق؛ لاتهامهم بتزوير مواعيد عمل وهمية فى بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية. 

وقدمت الوزارة الشكر الجزيل للعاملين على تعاونهم وأدائهم عملهم بنزاهة وإخلاص.

وسجلت المملكة العربية السعودية تعافيًا ملحوظًا فى نسب الشفاء لحالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تصدرت نسب التعافى القائمة مقابل نسب الإصابة. 

وأعلنت وزارة الصحة اليوم، الثلاثاء، تسجيل 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 357623 حالة.

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 374 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 347176 حالة ، وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5907 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4540 والحالات الحرجة 649 حالة.وتشي المؤشرات بحسب وزارة الصحة السعودية نجاح المملكة فى تقويض فيروس كورونا قبل بدء العام الجديد 2021.

ورغم الجائحة التى ضربت العالم وتوقف على إثرها كافة النشاطات إلا أن المملكة أثبتت قوتها ونجاحها دوليًا وعالميا باستضافتها قمة العشرين والتى حققت ناجحا ساحقا أشاد به دول العالم، كما احتلت المملكة السعودية المركز السادس، بإعتبارها كأكثر وجهات إلي السفر فيما بين دول العالم أمانا، في ضوء جائحة كورونا، والوحيدة فيما بين دول الشرق الأوسط، وذلك طبقا إلي مقالة تم نشرها على موقع Wego Travel Blog وهو تحت عنوان “أماكن آمنة إلي السفر خلال جائحة (كوفيد -19)”.

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