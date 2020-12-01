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فن

حسن الرداد يكشف تفاصيل مشاركته كـ "محقق" في برنامج "أنت مين"

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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عمر صبحى
كشف الفنان حسن الرداد تفاصيل مشاركتة كـمحقق في برنامج "انت مين"،المقرر عرضه 9 ديسمبر المقبل علي شاشة "mbc1"،وذلك من خلال لقائه في برنامج "MBC tranding".

وقال "الرداد" من خلال اللقاء:"اللي شدني في البرنامج ان البرنامج جديد ومختلف،متقدمش في الوطن العربي قبل كدة وطبعا اي عمل جديد مختلف بـ يابقي اضافة ليا اني اشتغل فيه،ولما تم التواصل معايا متردتش خالص لانه برنامج مختلف وجديد.

يذكر أن حسن الرداد عرض له فيلم "توأم روحي" والذى تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

وروِّج حسن الرداد، لأحدث أفلامه «توأم روحي»، المعروض بالسينمات حاليًا، إذ قام بمتابعة الفيلم في "سينما سيتي ستارز" كما قام بجولة فى عدد من سينمات وسط البلد. 

وأشاد عدد من النقاد بالفيلم الذى يعد عودة مختلفة للفنان حسن الرداد الذى كان تركزه في الفترة الأخيرة بالدراما. 

وقال «الرداد» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان على قناة «دي إم سي» : «احنا غامرنا بالفيلم وربنا كرمنا جدا أكتر ما كنا نتوقع، وعملنا مجهود كبير وأجل لاسباب وظروف كثيرة».

وتابع الفنان حسن الرداد : «هناك اجماع بين النقاد الفنيين والجمهور على نجاح فيلم توأم روحي وهذا من العادات القليلة عندما تحدث»، مضيفا أنا بعمل حساب الجمهور في كل أعمالي الفنية وأحترم آراء النقاد .

ويعد الفيلم اللقاء الأول بين حسن الرداد وامينة خليل وعائشة بن أحمد. 

وكان آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل عزمي وأشجان مع زوجته الفنانة ايمي سمير غانم وهو العمل الذي يحمل الطابع الكوميدى حول زوجين نصابين ويرتكبون عديد من المشاكل
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