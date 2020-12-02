عضو اقتصادية النواب يطالب بمنح المزارعين تسهيلات بمشروعات الثروة الحيوانية





قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن خطوة إنشاء مصانع ومراكز تجميع للألبان قد طال إنتظارها ولم تأتي إلا بفضل توجيهات الرئيس السيسي ضمن إرشاداته الحكيمة التي تهدف إلي تطوير المنظومة الإقتصادية و توطين نوع جديد من الصناعات وهو الصناعات المغذية التكميلية.





طالب " السيد " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الدولة بضرورة منح عدد من الإمتيازات التحفيزية للمزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وضخ فرص تمويلية بقرووض منخفضة الفائدة وتقديم الدعم اللوجيستي والفني للمربين والمنتجين، إضافة إلي إطلاق حملات توعوية للإرشاد بمختلف المحافظات.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن هناك عدة مميزات لإنشاء مصانع ومراكز تجميع الألبان أهمها التقليل من الإستيراد وتحقيق الأكتفاء الذاتي وتوطيد صناعة مشتقات الألبان كالجبن وغيرها مما يمكن الدولة من تجميع إحتياجاتها الغذائية بأيدي مصرية .





و أوضح النائب، أن زيادة الثروة الحيوانية والحفاظ عليها هدف إستراتيجي تسعي وزارة الزراعة لتحقيقه حيث تم بالفعل تدشين عدد من المشروعات مثل مشروع البتلو ومشروع المليون رأس ماشية ومراكز تجميع الألبان حيث قامت الوزارة بمنح أكثر من 480 رخصة لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة .





وتابع النائب حديثه،قائلا: لابد من تكثيف الجهود بعمل مراعي و وديان تساعد علي زيادة الثروة الحيوانية والأهتمام بالجوانب العلمية بالطب البيطري، علاوة علي تدشين مشروعات تسمين الأبقار بهدف إيجاد وفرة إنتاجية.





حيث جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".









وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.









وقد أطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان، موجهًا بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.









ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، و مضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج.









كما عرض وزير الزراعة آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني، بما فيها المشروع القومي للبتلو، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي، وجهود تطوير الحجر البيطرى والمجازر الآلية، والتعاون القائم في هذا الصدد بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث وجه الرئيس بزيادة أعداد القوافل الطبية البيطرية على مستوى المحافظات للتحصين والكشف عن أمراض الحيوان في المزارع حفاظًا على قيمة الثروة الحيوانية.









كما عرض وزير الري عددًا من مشروعات الوزارة الخاصة بتوفير مياه الري خاصةً في المناطق الصحراوية الشمالية، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بتحسين آليات الري والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة خاصة للمشروع القومي الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية في الظهير الصحراوي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك لتعظيم المردود الاجتماعي والتنموي لأهالي المنطقة.



