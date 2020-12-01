في يومه العالمي.. تعرف على أبرز المعتقدات الخاطئة عن الإيدز

لا يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية إلا من شخص لآخر عبر سوائل الجسم التالية:

دم

السائل المنوي (بما في ذلك السائل المنوي)

سائل مهبلي

مخاط الشرج

حليب الثدي.

وتحدث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عندما تدخل سوائل الجسم المصابة إلى مجرى الدم بهذه الطرق:

ممارسة الجنس بدون وسائل حماية .

من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية

حقن المخدرات بإبرة أصابت الدم بداخلها

التبرع بالدم الملوث أو زرع الأعضاء .

لا يمكنك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من :





1- شخص لديه حمولة فيروسية غير قابلة للكشف

إذا أكد أخصائي الرعاية الصحية أن شخصًا مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية لديه حمولة فيروسية لا يمكن اكتشافها (مما يعني أن العلاج الفعال قد قلل من كمية الفيروس في دمائه بحيث لا يمكن اكتشافه من خلال فحص الدم) فلا يوجد خطر من انتقال لأشخاص الذين يتعاملون معه.





2- شخص ليس مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية

يمكن أن تصاب بفيروس نقص المناعة البشرية من شخص مصاب بالفعل بفيروس نقص المناعة البشرية.





3- لمس شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية

لا يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز ، إلا من خلال سوائل جسدية معينة ، لذلك لا يمكنك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من لمس شخص ما أو احتضانه أو مصافحة يده.





4- تقبيل

توجد كمية صغيرة من فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في لعاب الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية؛ بحيث لا يمكن انتقال العدوى من التقبيل.





5- عرق أو دموع أو بول أو براز شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية

لا يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز عن طريق العرق أو الدموع أو البول أو البراز.





6- استخدام الواقي الذكري

ويمكن أن يعيش فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في السائل المنوي لفترة قصيرة جدًا من الوقت. لذلك ، حتى لو كان الواقي الذكري يحتوي على حيوانات منوية من شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية ، فلن يشكل أي خطر.





7- هواء

لا يمكن لفيروس نقص المناعة البشرية البقاء على قيد الحياة في الهواء، لذلك لا يمكنك الحصول عليه من مشاركة مكان مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.





8- السعال أو العطس أو البصق

لا يوجد سوى أثر لفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في سوائل الجسم؛ بحيث لا يمكنها نقل فيروس نقص المناعة البشرية.





9- الطعام والشراب وأدوات الطبخ

لا يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية من خلال مشاركة الطعام أو المشروبات أو أواني الطبخ ، حتى لو كان الشخص الذي يعد طعامك مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية.





10- مقاعد المرحاض والطاولات ومقابض الأبواب وأدوات المائدة والمناشف المشتركة :

لا يمكنك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز من أي من هذه لأنه يمكن أن ينتقل فقط من خلال سوائل جسدية معينة.





11- ماء

لا يمكن لفيروس نقص المناعة البشرية البقاء على قيد الحياة في الماء، لذلك لا يمكنك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من حمامات السباحة والحمامات ومناطق الاستحمام وغسيل الملابس أو من مياه الشرب.





12- الحشرات

لا يمكنك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز من الحشرات، عندما تلدغك حشرة (مثل البعوضة) فإنها تمتص دمك فقط ، ولا تقم بتحقن دم آخر شخص لدغته.





13- إبر جديدة أو معقمة

لا يمكن للإبر الجديدة أن تصيب شخصًا ما لأنه لم يكن على اتصال بدم مصاب، إذا تم تنظيف وتعقيم الإبر المستعملة ، فإنها لا يمكنها نقل فيروس نقص المناعة البشرية أيضًا.





14- التاتو والثقب