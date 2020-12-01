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فن

ما تخليش حاجة توقفك.. محمد إمام يوجه رسالة للجمهور.. شاهد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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سيد احمد
وجه الفنان محمد امام رسالة لـ جمهورة ونشر صورة له من خلال حسابة الشخصى  عبر موقع التواصل الاجتماعى اتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ". 

وعلق محمد امام قائلا " ماتخليش حاجة توقفك " . 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

حبيبنا والله يا نجم بنحبك 
- نجم النجوم ربنا يوفقك
اخويا الاسطوره عاش اتمني يكون رمضان ٢٠٢١ احلي ليك 
- هيبقي عظمه ان شاء الله زي هوجان 



 يُطل النجم محمد إمام عبر الدراما الإجتماعية "لمعي القُط"، الذي تبدأ قناة  MBC مصر عرضه يوميًا بداية من غدًا "الأربعاء" في تمام الثامنة مساءً.


وتدور أحداث مسلسل "لمعي القُط"، حول سائق في إحدى المدارس الخاصة، يتعرض الأتوبيس الذي يقوده لعملية اختطاف مما يوجب عليه العمل على حماية الطلاب من الأطفال الصغار.

ويتعرض بسبب ذلك للكثير من الأزمات والمواقف مما يدفعه للمُخاطرة بحياته حتي لا يتعرض الأطفال لأي مشكلة وذلك في حبكة درامية شيقة كتبها ببراعة الكاتب حازم الحديدي، وأخرجها عمرو عرفة.


مسلسل "لمعي القُط"، يشارك في بطولته بالإضافة لمحمد إمام كل من عُمر متولي، محمد سلام، تارا عماد، أحمد فتحي، حسن حسني، ويزو، محمد أس أس، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي، وآخرين.


يُعرض مسلسل "لمعي القُط" على " MBCمصر" يوميًا من الأحد للخميس الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.


وشارك محمد إمام في بطولة فيلم " لص بغداد"، مع كل من ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن فيلم لص بغداد  حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، واقتربت إيراداته من 10 ملايين جنيه في أقل من أسبوع.


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