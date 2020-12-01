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مرأة

بجيب قصير.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:14 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديميرمع متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت ديميت اوزديمير بإطلالة جريئة وجذابة تبرز جمالها.

وظهرت ديميت اوزديمير وهي ترتدي توب من الصوف باللون البيج هاف استوميك، وباكمام طويلة، وعليه جيب باللون الأسود قصير للغاية وقامت بإختيار بوت باللون الجملي الناعم، وهو ما أبرز من جمال إطلالتها.

وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.

وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها بوضع الماكياج؛ حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها  بالآي لاينر و السموكي ايز البني والماسكارا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون البيج الناعم كأحمر شفاه.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وبسيطة .

ويطلق على اسم ديميت أوزدمير (بالتركية: Demet Özdemir)‏ وهي ممثلة تلفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992  في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بدور اسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة اسطنبول، بدأت ديميت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، وكممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كلا من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت اوزديمير هي الابنة الصغرى لعائلة حيث ان لها ثلاث فتيات اكبر منها، ومنذ ان انفصل والديها قد انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول.

وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله. 

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" التي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في اكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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