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مرأة

نشرة المرأة والصحة: أعراض سرطان القولون وأسبابه.. وطريقة دخول كورونا المخ

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:01 م
نشرة المرأة والصحة:
نشرة المرأة والصحة: اعراض سرطان القولون واسبابه .. وطريقة دخ
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اسماء محمد
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

أسباب سرطان القولون وأهم أعراضه
زاد انتشار سرطان القولون خلال السنوات الأخيرة ويسبب الاما قويا العديد من المضاعفات التي تؤثر على الجسم كله بل وتمنعه من ممارسة حياته بشكل طبيعي.
وطبقا لما أورده موقع " verywellhealth" تبين الدراسات  العلمية إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون الأسبرين بانتظام وغيره من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ( NSAIDs ) لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان القولون ﻿ومع ذلك يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة (بما في ذلك النزيف من تهيج المعدة)، كما تحذر جمعية السرطان الأمريكية  "معظم الخبراء لا ينصحون بتناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية فقط لتقليل مخاطر الإصابة بـ سرطان القولون والمستقيم إذا كنت غير معرض لخطر الإصابة بصورة كبيرة.

يعاني أغلب الناس من آلام الرقبة  في فترة ما من حياتهم حيث نجدها متيبسة وبها الم قوي ولا تستطيع تحريكها وتثبت على وضع معين. 
وفقا لما ذكره موقع " nhs " تستمر معظم آلام الرقبة بضعة أسابيع فقط ثم تزول من تلقاء نفسها في معظم الحالات وإذا لم تتحسن صحتك فيجب ان تستشر طبيب عام ، نقدم لكم  طرق تخفيف آلام الرقبة في المنزل بدون طبيب .

من أكثر الأشياء التى تبحث عنها النساء هي علاج منزلي لالتهاب البول للحامل سبب البكتيريا معظم التهابات المسالك البولية، يمكن لأي شخص الحصول على واحدة ، لكنها أكثر شيوعًا عند النساء ، ويمكن أن تكوني أكثر قلقًا إذا كنت حاملًا .

توصلت دراسة بجامعة  Charite-Universitatsmedizin برلين بألمانيا أن فيروس كورونا الجديد  قد يدخل إلى رأس الناس عن طريق الأنف، و لا يؤثر فقط على الجهاز التنفسي، ولكنه يؤثر أيضًا على الجهاز العصبي المركزي (CNS)، مما يؤدي إلى أعراض عصبية مثل التعب والصداع والغثيان  وفقدان حاسة الشم والذوق  .

ورصدت الأبحاث الحديثة وجود الحمض النووي الريبي الفيروسي في الدماغ والسائل النخاعي، ولكن مازال غير الواضح مكان دخول الفيروس وكيفية توزيعه داخل الدماغ بشكل دقيق.
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