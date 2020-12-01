نشرة المرأة والصحة: أعراض سرطان القولون وأسبابه.. وطريقة دخول كورونا المخ

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
أسباب سرطان القولون وأهم أعراضه
زاد انتشار سرطان القولون خلال السنوات الأخيرة ويسبب الاما قويا العديد من المضاعفات التي تؤثر على الجسم كله بل وتمنعه من ممارسة حياته بشكل طبيعي.
وطبقا لما أورده موقع " verywellhealth" تبين الدراسات العلمية إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون الأسبرين بانتظام وغيره من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ( NSAIDs ) لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان القولون ومع ذلك يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة (بما في ذلك النزيف من تهيج المعدة)، كما تحذر جمعية السرطان الأمريكية "معظم الخبراء لا ينصحون بتناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية فقط لتقليل مخاطر الإصابة بـ سرطان القولون والمستقيم إذا كنت غير معرض لخطر الإصابة بصورة كبيرة.