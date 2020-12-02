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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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مرأة

فى 3 أسابيع انسفى الكرش للأبد

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
لتخسيس البطن وفقدان الوزن بشكل أسرع إليك وصفات سريعه ومجربة تخلصك من دهون البطن العنيدة  إليك رجيم لمدة 3  أسابيع يخلصك من الوزن الزائد فى وقت قصير جدا

إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

الأسبوع الأول
الإفطار ..


3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

بعد ساعة ..

ثمرة فاكهة

الغداء ..
3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة

أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى

سناك بعد 4 ساعات ..

كوب من القرفة

قبل العشاء

2كوب ماء

العشاء ..

ثمرة فاكهة + كوب زبادى
ثمرة فاكهة

الأسبوع الثانى

الإفطار ..


3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

بعد ساعة ..

ثمرة فاكهة

الغداء ..
3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة

أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى

سناك بعد 4 ساعات ..

كوب من القرفة

قبل العشاء

2كوب ماء

العشاء ..

ثمرة فاكهة + كوب زبادى

الأسبوع الثالث



الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا: 

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

طبق شوفان بلبن خالي الدسم

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا

2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

سناك بعد الغذاء  ساعتين

ثمرة فاكهة


العشاء .. قبل النوم بساعتين

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