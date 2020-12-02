فى 3 أسابيع انسفى الكرش للأبد

لتخسيس البطن وفقدان الوزن بشكل أسرع إليك وصفات سريعه ومجربة تخلصك من دهون البطن العنيدة إليك رجيم لمدة 3 أسابيع يخلصك من الوزن الزائد فى وقت قصير جدا
إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
الأسبوع الأول
الإفطار ..
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
بعد ساعة ..
ثمرة فاكهة
الغداء ..
3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة
أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى
سناك بعد 4 ساعات ..
كوب من القرفة
قبل العشاء
2كوب ماء
العشاء ..
ثمرة فاكهة + كوب زبادى
ثمرة فاكهة
الأسبوع الثانى
الإفطار ..
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
بعد ساعة ..
ثمرة فاكهة
الغداء ..
3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة
أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى
سناك بعد 4 ساعات ..
كوب من القرفة
قبل العشاء
2كوب ماء
العشاء ..
ثمرة فاكهة + كوب زبادى
الأسبوع الثالث
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
طبق شوفان بلبن خالي الدسم
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين