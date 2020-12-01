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وزير الزراعة: نمنح مراكز تجميع الألبان شهادات اعتماد دولية تمكنه من التصدير

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف السيد القصير وزير الزراعة، تفاصيل الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير.

وقال القصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صجى البد، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسي مهتم بتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، مضيفا أن الأمن الغذائي مرتبط بصحة المواطن.

وأضاف وزير الزراعة، أن نمنح مراكز تجميع الألبان شهادات اعتماد دولية تمكنه من التصدير، لافتا إلى أن قيمة شهادة الاعتماد الدولي لمراكز تجميع الألبان 50 ألف جنية تتحملها الدولة.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة، أن 5.5 مليون طن إنتاج مصر من الألبان ونقوم بالتصدير ولا نستورد، مشيرا إلى أن لدينا اكتفاء ذاتي مة الأسماك.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.

 

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان، موجهًا بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها 50 ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين فى اطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، ومضاعفة العائد المالى للعاملين فى هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج.


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