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محافظات

إجراء المسح الطبي للكشف عن فيروس سي بين طلاب مدارس مطروح

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:21 م
الدكتورة سارة عبد
الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير التأمين الصحي بمطروح
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ايمن محمود
أكدت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير التأمين الصحي بمطروح انه بدء اليوم الثلاثاء مبادرة الكشف عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادي بمدارس المحافظة استكمالًا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للوصول لمجتمع صحي وسليم.


وأضافت مدير التأمين الصحي بالمحافظة أن  المبادرة تستهدف اجراء المسح الطبي لطلاب الصف الإعدادي لعدد  ١٢٤٥٠طالب وطالبة  في عدد ١٦٢مدرسة ومعهد أزهري على مستوى المحافظة من خلال فرق طبية متخصصة للكشف عن فيروس سى  مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة  .

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات وأزالة اي معوقات للوصول للمستهدف من المبادرة والاطمئنان على صحة ابنائنا الطلاب مشيدا بتلك المبادرات والاهتمام الذى توليه الدولة بصحة المواطنين وطلاب المدارس  لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والبناء وتحقيق التنمية الشاملة .

من ناحية أخرى أشاد محافظ مطروح بجامعة العلمين الاهلية كصرح تعليمى جديد يولد على ارض محافظة مطروح ، مع الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بالمحافظة وإنشاء عدد من المشروعات القومية العملاقة ومنها مدينة العلمين الجديدة بما تحتويه من صروح ومنشآت حكومية وسياحية وتعليمية ومنها جامعة العلمين الأهلية الجديدة .

واشاد ايضا خلال تفقد جامعة العلمين  بنموذج  الجامعة كصرح تعليمي يعد نموذج  لجامعة ذكية من الجيل الرابع، والمقامة على مساحة 143 فدانا، وتضم 13 كلية، هى هندسة وعلوم الحاسبات وكلية الأعمال وكلية الدراسات القانونية الدولية وكلية الدراسات العليا وكلية للفنون والتصميم وكلية الهندسة وكلية العلوم وكلية الصيدلة وطب الأسنان والطب وكلية السلامة والضيافة وتضم أيضا مكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعى بـ400 سرير، وسكن لهئية التدريس وطلاب الجامعة.

من ناحية اخرى شهد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  الاجتماع التعريفي لمسئولي هيئة تير دي زوم الدولية مع مسئولي الحماية بإدارة مطروح التعليمية والذي يأتي في إطار التعاون بين هيئة تير دي زوم وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف وذلك تنفيذا لتكليفات الأستاذ الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين وذلك لتنفيذ مكون مناهضة العنف داخل المدارس بمشروع تحت عنوان ( تعزيز الحماية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للاطفال ) بعدد خمس مدارس ابتدائية تابعة للادارة التعليمية .

والتي تستهدف تدريب كوادر من المعلمين والاخصائيين الاجتماعيين علي كيفية معالجة المعوقات بالمؤسسات التعليمية ودعم القيم الايجابية ونبذ العنف .


إجراء المسح الطبي للكشف عن فيروس سي بين طلاب مدارس مطروح
إجراء المسح الطبي للكشف عن فيروس سي بين طلاب مدارس مطروح
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