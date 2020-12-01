السيد القصير: السيسي يهتم دائما بدعم القطاع الزراعي

كشف السيد القصير وزير الزراعة، تفاصيل الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير. عبدالفتاح





قال القصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه نهدف إلى تنمية الثروة ورفع مستوى المربي الصغير، مضيفا أن مشروع المليون ونصق مليون فدان يهدف لزيادة الرقعة الزراعية.





وأضاف وزير الزراعة، أن لدينا مساحات وأماكن متعددة للأستصلاح لزيادة الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن السيسي يهتم دائما بدعم القطاع الزراعي.





وقال القصير، إن الرئيس السيسي مهتم بتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، مضيفا أن الأمن الغذائي مرتبط بصحة المواطن.

وأضاف وزير الزراعة، أن نمنح مراكز تجميع الألبان شهادات اعتماد دولية تمكنه من التصدير، لافتا إلى أن قيمة شهادة الاعتماد الدولي لمراكز تجميع الألبان 50 ألف جنيه تتحملها الدولة.





وأكد السيد القصير وزير الزراعة، أن 5.5 مليون طن إنتاج مصر من الألبان ونقوم بالتصدير ولا نستورد، مشيرا إلى أن لدينا اكتفاء ذاتي مة الأسماك.

وتابع الوزير، أن مصر لم تتعرض لأي أزمة في السلع الغذائية أو الخضروات في أزمة كورونا، مستدركا أنه نعمل على توفير السلع الغذائية وتكون في متناول الجميع.











