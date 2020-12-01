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أخبار البلد

أمين عام المحامين العرب يرفع علم مصر على مدخل الاتحاد تقديرا لدورها.. صور

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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أ ش أ
قام مكاوى بن عيسى الامين العام لاتحاد المحامين العرب يرافقة عدد من نقباء المحامين العرب وقيادات الاتحاد برفع علم مصر أعلى مدخل اتحاد المحامين العرب بجاردن سيتى بالقاهرة تقديرًا لدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الدفاع عن القضايا المصيرية للأمة العربية وإسهاماتها فى دعم الاتحاد خاصة وأنها دولة المقر مؤكدًا حرص المحامين العرب جميعًا على أن تظل القاهرة مقرًا دائما للاتحاد فضلا عن كونها عاصمة العروبة .

صرح بذلك عبد الجواد أحمد عضو المكتب الدائم للاتحاد وقال أن بنعيسى كان قد أرسل أمس الاثنين إثره مباشرته لمهام منصبه برقية للرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد فيها بدوره فى حفظ الاستقرار والأمن والأمان فى ربوع مصر وكذلك الحفاظ على اللحمه العربية من خلال دعم الدور العربى فى مواجهة المخططات الإرهابية التى تهدف إلى النيل من الأمة العربية وأمنها .

أمين عام المحامين العرب يرفع علم مصر على مدخل الاتحاد تقديرا لدورها.. صور
أمين عام المحامين العرب يرفع علم مصر على مدخل الاتحاد تقديرا لدورها.. صور
أمين عام المحامين العرب يرفع علم مصر على مدخل الاتحاد تقديرا لدورها.. صور
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