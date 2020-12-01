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أخبار العالم

حساب المواطن السعودي يتصدر محركات البحث بالسعودية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:38 م
برنامج حساب المواطن
برنامج حساب المواطن
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محمود نوفل

تصدر "حساب المواطن" محركات البحث في السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث يبحث السعوديون عن طرق استعلام حساب المواطن برقم الهوية تزامنا مع اقتراب صرف الدفعة 37 لشهر ديسمبر الجاري  

احتل برنامج "حساب المواطن" المرتبة الأولى في قائمة الأكثر بحثا على مؤشرات البحث بموقع "غوغل" في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل موعد صرف الدفعة الجديدة المقررة يوم 10 ديسمبر الجاري.

 وأوردت صحيفة "المواطن" السعودية 5 شروط قالت إنه يجب توافرها من أجل إثبات استحقاق الشخص للاستفادة من "حساب المواطن"، وذلك بعد إقرار عدد من الضوابط الجديدة التي شملت تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتعليق استقبال أية طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس 2020.

وتشمل الشروط أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية، أم الشرط الثاني فهو أن يكون المستفيد حامل لبطاقات التنقل، بينما ينص الشرط الثالث على أن أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوما خلال العام الماضي.

وينص الشرط الرابع على عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، بينما يقول الشرط الخامس إنه يجب أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، حيث تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما.

أجرى برنامج حساب المواطن عملية إيداع أمس الاثنين، بقيمة 1.8 مليار ريال سعودي لدعم شهر نوفمبر للمستفيدين الذين قاموا باستكمال طلباتهم، وطبقا لبرنامج حساب المواطن بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 36 حوالي 10.6 ملايين مستفيد وتابع، بينما وصلت قيمة التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة 35 نحو 45 مليون ريال سعودي،وبذلك يتخطى الاجمالي الكلي الذي دفعه حساب المواطن للمستفيدين الـ 84 مليار ريال سعودي. 

وتساءل مواطنون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن حقيقة ايقاف الدعم عن بعض المستفيدين من برنامج حساب المواطن، فيما غرد برنامج حساب المواطن عبر تويتر: بأنه نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ90 يومًا، فقد تم إيقاف الحساب بالبرنامج.

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