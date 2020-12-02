فيديو جراف.. أغرب عملية نصب لتمويل حفل زفاف

تلاعبت توني ستاندين 29 عاما بريطانية الجنسية بمشاعر أصدقائها والمقربين منها وادعت إصابتها بمرض السرطان في دماغها وعظامها من أجل الحصول علي دعم مالي.
كانت توني ستاندين تريد أن تقيم حفل زفاف أحلامها وتسافر لقضاء شهر العسل برفقة شريك حياتها قبل الرحيل وقامت بحلق شعر رأسها لتسبك حيلتها.
عدد كبير من الناس تعاطفوا مع العروس ونجحت الحيلة في جمع 8500 جنية استرليني،وصرفت توني ستاندين المبلغ علي إتمام الزواج الذي دار بأحلامها وسافرت لقضاء شهر العسل.
ولمزيد من التفاصيل حول أغرب عملية نصب لتمويل الزفاف، شاهد الفيديو جراف التالى.