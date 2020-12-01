ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرنسا تستنكر هجمات الحوثيين على السعودية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:51 م
علم فرنسا
علم فرنسا
Advertisements
القسم الخارجي
قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية تخالف القانون الدولي.

أضافت الخارجية الفرنسية في تصريحات لـ"العربية"، أن الحريق الشامل في المنطقة لن يكون في صالح أحد، ولا تزال تواصل ميليشيات الحوثيين تهديداتها لأمن السعودية والمدنيين بالمملكة واليمن وذلك بإطلاق الطائرات المفخخة والصواريخ، والذي نددت به الدول العربية والأجنبية.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في وقت سابق، استنكاره إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية الطائرات، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكانت قيادة التحالف العربي برئاسة المملكة العربية السعودية، أعلنت أمس الاثنين، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا من عمران سقط في صعدة.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن سقوط الصواريخ الباليستية الحوثية عشوائيا يهدد المدنيين.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، حذر في وقت سابق من تشكيل ميليشيات الحوثي الإرهابية خطرا على أمن مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، إنه تمت "إزالة وتدمير نحو 166 لغما بحريا نشرتها عشوائيا ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر".

وأضاف المالكي أن "أعمال ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا تهدد أمن مضيق باب المندب والبحر الأحمر".

وأحبطت قوات التحالف في 25 نوفمبر الماضي، عملًا إرهابيًا عبر تدمير زورق مفخخ لميليشا الحوثي وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر. 

وأفاد التحالف العربي بأن سفينة تجارية تعرضت لأضرار طفيفة جراء شظايا المحاولة الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي. 

وقال التحالف إن الأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثي بدعم إيراني تهدد الملاحة والتجارة العالمية. 

وأعلنت شركة للأمن البحري، إصابة ناقلة تابعة لليونان بلغم في مرفأ سعودي بالبحر الأحمر. 

ونقلت رويترز عن الشركة قولها إن الانفجار تسبب في إلحاق ضرر بالغ بجسم الناقلة، دون مزيد من التفاصيل. 

وقالت الشركة إن لغمًا قد انفجر في البحر الأحمر أضر بناقلة نفط ترفع العلم المالطي وتديرها اليونان قبالة ساحل المملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود مع اليمن. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خطر يهدد أمن السعودية والملاحة البحرية العالمية.. تنديد عربي واسع بهجمات الحوثيين

التعاون الإسلامي تدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين في جنوب السعودية

تحالف دعم الشرعية يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

عقب اعتراض طائرة أطلقها الحوثيون.. إصابة شخص بسبب سقوط شظايا على عسير

التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

تحالف دعم الشرعية: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

ترشيحاتنا

كسروا صمت الوسط الفني.. نجمتان دعمتا دينا الشربيني فى أزمتها مع عمرو دياب

شقيقة ضابط بحري تكشف القصة الكاملة لاختطاف سفينة على متنها مصريون في نيجيريا

الضربات تتوالى على الزمالك.. عواد يثير أزمة جديدة بعد جلوسه لجنش على الدكة

موجز السوشيال ميديا.. عمرو زكي عن هزيمة الزمالك: تحكيم عار.. وتعليق نبيل الحلفاوى على هزيمة الأبيض

الخدعة الأخيرة.. ترامب يجمع 170 مليون دولار قبل مغادرة البيت الأبيض

تحرك عاجل من حملة ترامب لعرقلة نتائج الانتخابات في آخر ولاية أمريكية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم