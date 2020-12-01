فرنسا تستنكر هجمات الحوثيين على السعودية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية تخالف القانون الدولي.





أضافت الخارجية الفرنسية في تصريحات لـ"العربية"، أن الحريق الشامل في المنطقة لن يكون في صالح أحد، ولا تزال تواصل ميليشيات الحوثيين تهديداتها لأمن السعودية والمدنيين بالمملكة واليمن وذلك بإطلاق الطائرات المفخخة والصواريخ، والذي نددت به الدول العربية والأجنبية.





وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في وقت سابق، استنكاره إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية الطائرات، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.





وجدد إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.



