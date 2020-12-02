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برلمان

برلماني: لابد من توفير مناخ مناسب لتنمية الإنتاج الحيواني.. ورقابة حول تداول الأعلاف

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
جلس النواب
جلس النواب
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أعرب النائب رضا البلتاجي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، عن مدي إمتنانه للقيادة السياسية التي تسعي لنهضة الصناعة وذلك من خلال الجهد المبذول في البحث عن أليات تنموية جديدة تعمل علي وضع الدولة علي الطريق الصحيح مما يدفع بسرعة وتيرة المشروعات الإستثمارية الضخمة.

طالب "البلتاجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إلحاق خريجي كليات الزراعة والطب البيطري بمشروعات صناعة الألبان ومراكز التجميع المقرر إنشائها بهدف إلحاق كوادر شابة ذات خبرات فنية ومهارة عالية بأحدث إستراتيجيات تنمية الثروة الحيوانية .

كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن تدشين مشروعات صناعة الألبان سيكون له مردود إيجابي بخفض أسعار اللحوم ومنافسة الدول الأجنبية التي غزت منتجات الألبان لديها السوق المصري و أيضا الحد من إستيراد ألألبان والمكملات الغذائية الخاصة بالأطفال مما يخفض التكاليف المالية علي عاتق المواطنين

وتابع النائب حديثه،قائلا: لابد من توفير مناخ مناسب لتنمية الإنتاج الحيواني وذلك من خلال تشديد الرقابة علي صناعة الأعلاف وتدوالها يتم صناعتها وترخيصها من قبل وزارة الزراعة ورفع كفاءة عنابر التربية .

وجاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.


وقد أطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان، موجهًا بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، و مضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج.

كما عرض وزير الزراعة آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني، بما فيها المشروع القومي للبتلو، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي، وجهود تطوير الحجر البيطرى والمجازر الآلية، والتعاون القائم في هذا الصدد بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث وجه الرئيس بزيادة أعداد القوافل الطبية البيطرية على مستوى المحافظات للتحصين والكشف عن أمراض الحيوان في المزارع حفاظًا على قيمة الثروة الحيوانية.  

كما عرض وزير الري عددًا من مشروعات الوزارة الخاصة بتوفير مياه الري خاصةً في المناطق الصحراوية الشمالية، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بتحسين آليات الري والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة خاصة للمشروع القومي الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية في الظهير الصحراوي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك لتعظيم المردود الاجتماعي والتنموي لأهالي المنطقة.
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