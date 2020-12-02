اليوم.. تصديرى الصناعات الغذائية يستعرض فرص تنمية الصادرات للكويت

ينظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى ندوة إلكترونية عن فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى الكويت، اليوم الأربعاء بمشاركة الوزير المفوض التجارى أحمد زكى مدير إدارة المشرق العربى، والوزير المفوض التجارى أحمد بديوى رئيس مكتب التمثيل التجارى فى الكويت.





وسوف يقوم المجلس باستعراض تطور الصادرات الغذائية المصرية إلى الكويت خلال السنوات السابقة وأهم السلع الغذائية التى يتم تصديرها بالاضافة إلى معلومات حول واردات الكويت الغذائية من العالم والدول المنافسة، وسوف يستعرض المكتب التجارى ملامح السوق الكويتى وأنماط الاستهلاك وطرق وأليات الترويج للمنتجات المصرية بالسوق الكويتى بالإضافة إلى أهم قنوات التوزيع والشركات المستوردة الكويتية والرد على استفسارات الشركات المصدرة فيما يتعلق بالسوق الكويتى.





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من الجدير بالذكر، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية تغلبت على الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا واستعادت النمو الإيجابى بنهاية النصف الأول من عام 2020 بقيمة صادرات بلغت 1.8 مليار دولار محققة نسبة نمو إيجابى 2.2% بالمقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2020 وتحتل المركز الثالث فى قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال نفس الفترة.





كما بلغت صادرات شهر يونيو 2020 قيمة 337 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 39% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية بين أشهر النصف الأول من 2020، ويأتى هذا التحسن الإيجابى ليعدل القيم السلبية التى تحققت خلال أشهر مارس، إبريل ومايو 2020.





وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 983 مليون دولار تمثل 55% من إجمالى الصادرات الغذائية خلال النصف الأول من عام 2020 محققة نسبة نمو بلغت 3%، يليها الاتحاد الأوروبى بقيمة 257 مليون دولار وبنسبة 14% من إجمالى الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 198 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالى الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 88 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالى الصادرات، باقى المجموعات الدولية بقيمة 268 مليون دولار والتى تمثل 15% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.





أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أشهر النصف الاول من عام 2020 فقد تربعت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 172 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 6%، يليها ليبيا بقيمة 97 مليون دولار ونسبة تراجع فى القيمة 5%، الاردن بقيمة 89 مليون دولار ونسبة تراجع فى القيمة 4%، الجزائر بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 112%، أمريكا بقيمة 88 مليون دولار، اليمن بقيمة 76 مليون دولار، الامارات بقيمة 74 مليون دولار، العراق بقيمة 58 مليون دولار، إيطاليا بقيمة 54 مليون دولار، وفى المركز العاشر دولة المغرب بقيمة 51 مليون دولار.