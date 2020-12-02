اليوم.. محاضرة عن الإعاقات غير المرئية بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية اليوم الاربعاء محاضرة عن الاعاقات غير المرئية بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الاسكندرية بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة المصرية في الساعة الحادية عشرة ظهر.





وتدور المحاضرة حول قضايا الإعاقة والتوعية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة الوعي بأهمية دمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسوف يتم تسليط الضوء على التوعية بفكرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة.





وتأتي المحاضرة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتزامنا مع اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة .





كانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت عن استئناف نشاطها كاملًا في جميع القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/9/2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقدمت مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الإنترنت" خلال الفترة الماضية، شمل عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.





يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة، منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.







والهدف من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حسب ما نص عليه الموقع الرسمي للأمم المتحدة.





وتقول الأمم المتحدة إن اتفاقية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة — التي اعتمدت في عام 2006 — دفعت قدما بحقوق أولئك الأشخاص ورفاههم في إطار تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وغيره من إطر الأعمال الدولية.





وينص الدستور المصري في المادة (81) من باب الحقوق والحريات على أنه " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

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