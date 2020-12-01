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الديهي: الوضع الغذائي في إثيوبيا ينذر بكارثة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:49 م
ابي احمد
ابي احمد
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الوضع في إثيوبيا، يؤدي إلى عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي برمته.

أضاف الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء أن جو بايدن الرئيس الأميركي المنتخب أرسل رسالة للأمين للعام المتحدة، أعرب فيها عن قلقه البالغ إزاء العنف المتصاعد في إثيوبيا والخطر الذي يحدق بالمدنيين.

وتساءل الديهي قائلا: "هل يكفي القلق في إثيوبيا من الأمين العام للأمم المتحدة؟.. فنحن أيضا قلقون من الوضع في إثيوبيا"، مضيفا أن الوضع الغذائي ينذر بكارثة ، وهناك 96 ألف نازح من اريتيريا إلى السودان.

حذّر رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد، الإثنين، قادة إقليم تيجراي المتمرّدين الذين فرّوا إثر سيطرة قوات أديس أبابا على عاصمة الإقليم الانفصالي ميكيلي بعد قتال استمرّ أكثر من ثلاثة أسابيع من أنّهم في مرمى نيران الجيش، في تهديد ردّ عليه زعيم الانفصاليين بالقول إنّ المعارك لاتزال مستمرّة.

وقال رئيس إقليم تيجراي ديبريتسيون جبريمايكل لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إنّه مصمّم على البقاء في المنطقة لمواجهة "الغزاة"، مؤكّدًا أنّ "القتال مستمرّ"، وذلك بعد يومين من إعلان أبيي النصر العسكري على قوات جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الذي كان يدير هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد بعد أن هيمن على السلطة في أديس أبابا على مدى ثلاثة عقود.

واتّهم الزعيم الانفصالي رئيس الوزراء بأنّه "يحاول خداع المجتمع الدولي بإيهامه بأنّ كلّ شيء قد انتهى".

وكان أبيي الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019، أرسل الجيش إلى تيجراي في الرابع من نوفمبر بهدف استبدال السلطات المحلية التابعة لـ"جبهة تحرير شعب تيغراي" بـ"هيئات شرعية"، بعد أن تحدّت الجبهة على مدى أشهر سلطة الحكومة المركزية.
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