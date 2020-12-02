ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اليوم.. قطع الكهرباء عن محطة محولات غرب المحلة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:03 ص
كهرباء
كهرباء
Advertisements
قسم المحافظات

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة الغربية عن قطع التيار الكهربائي عن محطة محولات غرب المحلة اليوم الأربعاء وذلك لتغيير نظام الإطفاء الذاتي للمحول رقم 5.

أكدت شركة الكهرباء أن الأماكن التي تتأثر بفصل التيار الكهربائي في مدينة المحلة الكبرى " منطقة سوق اللبن - المنطقة الصناعية - منطقة الزراعة - الوحدة الصحية - محلة البرج- منطقة طريق دمرو - منطقة منشأة البكري - منطقة السكة الوسطى " وخطوط الريف العامرية وتوابعها.

أهابت  شركة الكهرباء من  قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

وعقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، وذلك لمتابعة آخر استعدادات المحافظة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والمقرر عقدها يومي ٧ و٨ ديسمبر المقبل.


بدأ الاجتماع بشكر الحاضرين على مجهودهم في نجاح المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا على ضرورة إتباع كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة الأولى من تجهيز المقرات بالأثاث اللازم للقائمين على العملية الانتخابية طوال فترة الانتخابات، تطهير المقار الانتخابية قبل وأثناء وبعد عملية التصويت، وتوفير مواد التطهير والتعقيم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الأدوات والمستلزمات خلال المرحلة الثانية.


كما عرضت كلًا من مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والزراعة وقطاع المعاهد الأزهرية آخر استعدادات كل جهة، حيث كلف المحافظ كل رئيس هيئة بالمرور وذلك للتأكد من توافر كافة متطلبات نجاح العملية الانتخابية بداية من بعد غد، كما كلف رؤساء الأحياء والمدن بمراجعة أعمال الإنارة والنظافة خارج المقار الانتخابية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الصحة وهيئة الإسعاف ومديرية الأمن.


وأشار المحافظ إلى ضرورة مراجعة كافة مقرات مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتكليف إدارة الرصد بتواجد جميع العاملين وعددهم ٤٨٠ موظف في جميع اللجان الانتخابية لرصد أي ملاحظات قبل وأثناء العملية الانتخابية.


يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ستتم في محافظة الغربية خلال يومي 7 و 8 ديسمبر داخل 1159 لجنة ب 661 مقر انتخابي مجهزة لاستقبال 3 مليون 450 ألف و 331 ناخب.

واقرأ أيضًا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تجهيز 1159 لجنة انتخابية .. محافظ الغربية: نقف على الحياد بين جميع المرشحين لمجلس النواب

بسبب الانتخابات.. تأجيل عمليات غسل شبكات المياه في المنوفية

استعدادا للتصويت في المرحلة الثانية.. محافظ القليوبية يتفقد لجان انتخابات النواب.. صور

194 مرشحا في المنوفية يخوضون سباق انتخابات النواب علي 24 مقعدا

رئيس لجنة انتخابات النواب بالإسكندرية: نسبة الحضور في اليوم الأول لجولة الإعادة مرضية

رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية: استبدال قاضيين في اليوم الثاني لظروف مختلفة

ترشيحاتنا

فتاة الـ فوتوسيشن بالأهرامات.. ننشر صورة سلمي الشيمي داخل النيابة

مبروك عطية: الفتاة ليس من حقها أن تختار شريك حياتها.. فيديو

القبض على شخص يدَّعي النبوة في الشرقية

حج 21 مرة أولها في الجيش.. موقف نادر لعبد الغفور البرعي الحقيقي مع ابنه

حمدي فتحي يسجل هدفا قاتلا لـ الأهلي أمام الاتحاد في كأس مصر

عادل إمام قعد معايا نفس القعدة.. محمد عبد الحليم يكشف سر جلوسه أسفل منزله في الملك الصالح.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء جولته الليلية.. محافظ القاهرة يضبط سيارة مخالفة تسير عكس الاتجاه في عباس العقاد .. صور

أغرب زفاف في ظل كورونا.. شاهد كيف احتفلت عروس مصابة بالفيروس .. صور

بالأسعار والمواصفات.. الأسد الفرنسي 508 موديل 2020.. صور