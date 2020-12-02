نزيف الأسفلت مستمر بالصحراوي الشرقي في المنيا.. والمحافظ يعلن إنارة الطريق ورفع كفاءته

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا ، العديد من الحوادث المؤلمه التي راح ضحيتها مواطنون ابرياء خلال الفترة الماضية نتيجة السرعات الكبيرة للسيارات وعدم التزام قائديها بالتعليمات المرورية للحفاظ على أرواح المسافرين من حيث اليقظة والالتزام بالسرعات المقررة قانونا وعدم تجاوزها والتأكد من جودة الاطارات





يقول محمود علي من أبناء المنيا، لصدى البلد، أن الطريق الصحراوي الشرقي شهد العديد من الحوادث خلال الفترة الماضيه فقد شهد أكثر من إصابة ٢٢ شخص ومصرع ١٦ آخرين خلال فترة وجيزة وذلك بسبب التكدس والزحام الشديد على الطريق نتيجة لاستمرار أعمال تطوير الطريق الصحراوي الغربي وازدحام الطريق الزراعى القاهرة أسوان بالسيارات وانتشار المطبات به الأمر الذي جعل الطريق الصحراوي الشرقي هو الطريق المفضل لدى كثير من المسافرين لمحافظات بني سويف والقاهرة أو أسيوط وسوهاج وقنا بسبب افضليته عن الطريقين الاخرين





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وطالب أحمد علاء، بتكثيف الحملات المرورية على الطريق وإلزام السائقين بالسرعات المقررة طبقا للقانون واستمرار اعمال الصيانه لأعمدة الانارة وتوفير كافة الخدمات على الطريق من محطات للوقود واستراحات وكافتريات .





ومن جانبه شدد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بإعادة إنارة الطريق الصحراوى الشرقي، بمحيط كل مركز من المراكز التسعة، بالإضافة للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وذلك حرصًا على سلامة وامن المواطنين، ولتفادى وقوع الحوادث على الطريق.





وفي إطار حرص الدولة على حياة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ أعمال الانارة، مشيرًا إلى استمرار توصيل الخدمات وإجراء أعمال التطوير بجميع مراكز المحافظة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





من جانبها بدأت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، أعمال انارة الطريق الصحراوى الشرقى لامتداد مركز ابوقرقاص حتى نهاية الحدود الادارية للمدينة، حيث تم اجراء عملية الاحلال والتجديد لكافة الأعمدة المتهالكة، وتنفيذ اعمال الصيانة الدورية لها وذلك فى اطار جهود الوحدة المحلية لتطوير ورفع كفاءة الطرق حرصا على سلامة وأمن المواطنين.





كما تواصل الوحدات المحلية لمركزى أبوقرقاص وبنى مزار أعمال الإنارة، حيث سيجرى زرع أعمدة الإنارة على امتداد الطريق وتنفيذ أعمال.





يذكر أن الطريق الصحراوي الشرقي شهد خلال الشهرين الماضيين مصرع ١٦ شخصا وإصابة ٢٢ أخرين، في٣ حوادث متفرقه منها حادث تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" ونقل ثقيل في الوصلة الرابطة بين الطريق الزراعي " القاهرة - أسوان" والصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية بني حسن التابعة لمركز أبوقرقاص وانتقلت ٧ سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين وفاة ١٢ شخصًا جراء الحادث.





وانتقلت قيادات مديرية أمن المنيا للوقوف علي أسباب الحادث وتداعياته والعمل على تسيير الحركة المرورية بالطريق، وجاري العرض علي النيابة العامة.





ومن جانبه تابع المحافظ حالة المصابين واطمئن علي استقرار حالة المصابين بمستشفي المنيا العام، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.





كما تابع المحافظ مدي احتياجهم لاي نوع من الدعم، معربا عن خالص تعازية لأسر المتوفين، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وموجها جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.





ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بصرف الإعانات العاجلة المقررة ، وتقديم كافة المساعدات الاجتماعية .





كما شهد الطريق حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي امام قرية بني حسن الشروق بنطاق مركز ابوقرقاص، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة ١٢ آخرين.



