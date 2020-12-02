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محافظات

رئيس منطقة قناة السويس يشارك في افتتاح قمة مصر الاقتصادية.. اليوم

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
المهندس يحيى زكي
المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
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انجى هيبة
يشارك المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في افتتاح قمة مصر الاقتصادية التي تنطلق اليوم الأربعاء، بمشاركة مجموعة من كبار مسئولي الدولة في إلقاء الكلمات الافتتاحية للقمة، لعرض ومناقشة الفرص الاقتصادية في مصر بعد أزمة كوفيد-19 وتأثيرها على العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وتنعقد قمة مصر الاقتصادية في نسختها الثانية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء التخطيط والمالية وكذلك نخبة من رجال الأعمال والبنوك  والمستثمرين في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وفي هذا السياق يشارك رئيس اقتصادية قناة السويس في الجلسة الافتتاحية صباح الغد، لاستعراض أهم ماقامت به الهيئة خلال العام وخاصة آليات التعامل مع هذه الجائحة في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، وماتم خلال الفترة الماضية وتحقيق نجاحات في مؤشرات أداء الأعمال في المنطقة وتحقيق إيرادات في الموانئ بالرغم من تداعيات كورونا.

كما يستعرض يحيى زكي في كلمته بالقمة غدًا خطة المنطقة الاقتصادية للخمس سنوات المقبلة والقطاعات الصناعية المستهدفة التي تركز عليها الهيئة حاليًا لجذب استثمارات بهذه القطاعات، وأيضًا استعراض بعض التفاصيل الخاصة بمشروع نيرك لصناعات السكك الحديدية بشرق بورسعيد والذي يستهدف توطين هذه الصناعة ومستلزماتها وإحلال الواردات.

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال حديثه لقناة العربية اليوم، حول مستجدات العمل في المنطقة الاقتصادية إن المنطقة الاقتصادية نجحت مؤخرًا في توقيع عقد تأسيس شركة " نيرك " بين الحكومة والقطاع الخاص بحجم استثمارات 240 مليون دولار، والذي يستهدف توطين صناعات السكك الحديدية ومستلزماتها  والعمل على إحلال الواردات والوصول بالمكون المحلي لهذه الصناعة حتى 45 %.

مشيرًا إلى أن المشروع سيبدأ العمل به في خلال الربع الأخير من 2021 من خلال المحور الأول للمشروع الذي يعتمد على إعادة تأهيل عربات المترو للخطين الأول والثاني ،وفي خلال الربع الأخير من عام 2022 سيبدأ العمل في المحور الثاني للمشروع الذي يتمثل في تجميع قطارات المونوريل والقطارات فائقة السرعة .

وأضاف زكي أن المنطقة تستهدف في البداية عملية التوطين لهذه الصناعة من خلال استخدام مكونات محلية بنسبة 25% ثم تعزيزها وتعميقها والوصول بالمكونات المحلية إلى 45 % في سنوات قليلة قادمة ،حيث تستهدف المنطقة إمداد الأسواف الإفريقية والإقليمية بعربات الجر الكهربائي عندما تصل إلى نسبة مكون محلي مناسبة وتطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر تنافسية إقليميًا وعالميًا لزيادة القدرة على التصدير.

وأكد زكي على أن هذا المشروع بداية جيدة للمنطقة وخصوصًا في شرق بورسعيد وسيكون فرصة سانحة للمنطقة للعمل على إنشاء مزيد من الصناعات المكملة والمغذية لتخدم هذا المشروع ،وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مرتبطة بهذا المجال لإقامة تجمع صناعي متكامل حول هذا المشروع ،كما نستهدف من خلال هذا الموقع الاستراتيجي لمنطقة شرق بورسعيد على إقامة تجمعات صناعية أخرى في مجالات أخرى من خلال الخطة الخمسية للمنطقة 2025 التي تستهدف عدد من الصناعات ستخدم المنطقة بشكل كبير.

وأشار زكي إلى حجم الاستثمارات في المنطقة الذي وصل إلى 18 مليار دولار سواء من خلال قيام الدولة بمشروعات تهيئة البنية التحتية والمرافق والأنفاق أو من خلال مشروعات المطورين والمستثمرين المباشرة في المنطقة ،كما أشاد بتطور العمل داخل المنطقة الاقتصادية من خلال العمل على تسهيل الإجراءات في تأسيس الشركات والتحول الرقمي للمنطقة وإصدار دليل جمركي كمطلب من مطالب المستثمرين لتهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل أداء الأعمال داخل بيئة العمل في المنطقة الاقتصادية.
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