ليس له علاقة بكليوباترا.. محامية تهاجم فتاة فوتوسيشن سقارة.. فيديو

أكدت المحامية دينا المقدم أنه غير منطقي أن يكون هناك دولة وحكومة ووزير آثار ورجال يجتهدون على مدار الشهور فى ازمة كورونا لكي نكتشف اثارا جديدة وتاريخا من جديد، نفاجأ بفوتوسيشن غريب الشكل والمضمون بملابس لا علاقة لها بالملكة كليوباترا.









وأضافت المقدم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الزي الملكى كان له اصول وموديلات معينة ومحتشم وما ظهر ليس له علاقة بذلك.









وتابعت المحامية دينا المقدم أنه طبقا لقانون الاثار اذا دخلت مكان اثار والتصوير لاستخدامه في الدعاية لا بد من الحصول على تصريح.









وأشارت المقدم إلى أن الموضوع تم تداوله بسخرية كبيرة من رد فعل الدولة بأنها متهمة بإلقاء القبض على اي فتاة تمارس الاعمال المخلة بالعادات والتقاليد.







