ليس له علاقة بكليوباترا.. محامية تهاجم فتاة فوتوسيشن سقارة.. فيديو

أكدت المحامية دينا المقدم أنه غير منطقي أن يكون هناك دولة وحكومة ووزير آثار ورجال يجتهدون على مدار الشهور فى ازمة كورونا لكي نكتشف اثارا جديدة وتاريخا من جديد، نفاجأ بفوتوسيشن غريب الشكل والمضمون بملابس لا علاقة لها بالملكة كليوباترا.
وأضافت المقدم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الزي الملكى كان له اصول وموديلات معينة ومحتشم وما ظهر ليس له علاقة بذلك.
وتابعت المحامية دينا المقدم أنه طبقا لقانون الاثار اذا دخلت مكان اثار والتصوير لاستخدامه في الدعاية لا بد من الحصول على تصريح.
وأشارت المقدم إلى أن الموضوع تم تداوله بسخرية كبيرة من رد فعل الدولة بأنها متهمة بإلقاء القبض على اي فتاة تمارس الاعمال المخلة بالعادات والتقاليد.
قال صبري فرج
مدير عام منطقة اثار سقارة ، إن وسائل التواصل الاجتماعي نشرت اول امس صور لفتاه امام الاهرامات وهى سلمي الشيمي وعند التحري عن تفاصيل الواقعة اتضح انها اتت الي منطقة اثار سقارة خلال الأسبوع الماضي .
وأضاف صبري فرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان الفتاه كان يرافقها 3 أشخاص وقاموا بالدخول بعد دفع رسوم الزيارة وكانت ترتدي عباءة سوداء وقامت بزيارة مجموعة الهرم زوسر وقامت بخلع العباءة داخل ساحة بهو الأعمدة من الناحية الغربية لهرم زوسر وقامت بالتقاط هذه الصور .
وأوضح صبري فرج ، أن هذه الصور غير لائقة مع الموقع
الأثري وبعد فحص الموضوع تم عمل مذكرة ورفعها للسلطة المختصة وتحويل هذا الموضوع لجهات التحقيق واكد ان سعر تذكرة الدخول 20 جنيها.
وتابع فرج ، ان تصوير الهواه داخل الأماكن المفتوحة يتم مجانا وهذا طبقا لقوانين السياحة والآثار مشيرا الي ان أى موظف قام بالتقصير سيتم معاقبته بناء علي القانون ومن خلال النيابة .
واستكمل مدير عام منطقة آثار سقارة، أن الفتاة دخلت لمنطقة آثار، وكان معها شابان ودفعوا تذاكر دخول زائرين فقط، مشيرا إلى أنهم لم يكن معهم تصريح تصوير أو ما يشبه ذلك، ولكنهم دخلوا المنطقة كباقي الزوار.