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ملفات

أردوغان يفتح قنوات سرية للتطبيع مع إسرائيل للإفلات من عقاب بايدن.. وتركيا في دائرة العزلة العالمية بسبب عداوتها مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:02 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
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قسم الخارجي
- بايدن لن يتساهل مع أردوغان مثلما فعل معه ترامب
- تركيا تواجه تحالفًا عربيًا وغربيًا لمنعها من تمديد نفوذها في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي
- عدم المشاركة الفعالة لأمريكا في قضايا المنطقة منحت الفرصة لأنقرة لإعادة الهيمنة العثمانية السابقة


كشف موقع "الموينتور" الأمريكي، عن فضيحة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أكدت قيام تركيا بفتح قناة سرية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك في وقت يصر فيه زعيم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على أنه يناهض الكيان الصهيوني ويساند القضية الفلسطينية. 

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لن تكون متساهلة مع تركيا مثل إدارة الرئيس دونالد ترامب، في وقت يجد فيه رجب طيب أردوغان دولته معزولة. 

قالت مصادر مطلعة لـ "المونيتور"، إن هاكان فيدان رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركي أجرى محادثات سرية مع مسئولين إسرائيليين، في إطار جهود أطلقتها تركيا لتطبيع العلاقات. 

وأكدت ثلاثة مصادر، في حديثها لـ "المونيتور"، شريطة عدم ذكر أسمائهم، أن اجتماعات عقدت خلال الأسابيع الأخيرة مع هاكان فيدان الذي يمثل تركيا في واحد منها على الأقل، لكنها رفضت الكشف عن مكانها. عادة ما ترفض الحكومات التعليق بشكل رسمي على القضايا المتعلقة بالاستخبارات.

وقال أحد المصادر إن "حركة المرور بين تركيا وإسرائيل مستمرة" ، لكنه لم يخض في التفاصيل. 

ولم يكن هناك سفير في أي من البلدين منذ مايو 2018، عندما طردت تركيا السفير الإسرائيلي بسبب الهجمات الدموية على قطاع غزة وقرار واشنطن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وأوضح الموقع الأمريكي أن فيدان عقد عدة اجتماعات من هذا القبيل في الماضي، لمناقشة المخاوف الأمنية المشتركة في سوريا وليبيا من بين أمور أخرى، كما كشف "المونيتور" لأول مرة  في وقت سابق، لكن المصادر قالت إن الجولة الأخيرة كانت تهدف تحديدا إلى رفع مستوى العلاقات وإعادة السفير الإسرائيلي إلى أنقرة. 

وتابع الموقع الأمريكي أنه كان هناك قلق متزايد في أنقرة من أن إدارة جو بايدن القادمة ستكون أقل تساهلا مع عدوانية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي شهدت قيام تركيا بثلاث غارات منفصلة ضد الأكراد السوريين منذ عام 2016، وإرسال القوات والمرتزقة السوريين إلى ليبيا وأذربيجان، وتصعيد مع اليونان في مياه بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط. 

وأضاف أن القلق الأكبر يتمثل في أن بايدن، على عكس الرئيس دونالد ترامب، لن يحمي تركيا من العقوبات بسبب شرائها صواريخ إس -400 الروسية ودور بنك خلق التركي الحكومي في انتهاك العقوبات الدولية  ضد إيران عبر تسهيل تجارة الذهب غير المشروعة بمليارات الدولارات.

ونقل الموينتور عن مسئول غربي قوله إن "تقدير أن تحسين العلاقات مع إسرائيل سوف يجعل أردوغان يفوز بتحسين العلاقات مع فريق بايدن تقدير خاطىء، ويشبه علاقة الحظ بكرة القدم، وأنه قد يصلح في كل مرة". 

من جانبها، قالت الباحثة في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، جاليا ليندنشتراوس، إنها تتفق مع إمكانية وجود شباك من الفرص لطي الصفحة، مضيفة: "أعتقد أنه سيكون من مصلحة كلتا الدولتين عدم المبالغة في معنى خطوة إعادة السفراء نظرًا لأن العلاقات لم يتم تخفيضها في عام 2018 فهي من وجهة نظر البروتوكول الدبلوماسي خطوة بسيطة".

وتابعت: "كلتا الدولتين يمكنهم أن يقدما على ذلك كخطوة حسن نية لإدارة بايدن المقبلة والتي من المرجح أن تركز على تخفيف التوترات بين إسرائيل وتركيا أكثر من إدارة ترامب، التي لم تدفع بهذه الأجندة على الإطلاق".

وكانت العلاقات التجارية بين أنقرة وتل أبيب محل فخر لتمثيلها الديمقراطيات الوحيدة المؤيدة للعلمانية في الشرق الأوسط، حتى قرر أردوغان اخذ منعطفًا استبداديًا حادًا، لكن تلك العلاقات باتت مهددة بفترة راحة حقيقية نظرا لاعتبار تركيا المقر العالمي لحركة حماس التي تعتبر عدو إسرائيل.

وفي هذا الشأن قالت ليندنشتراوس: "ما يمكن أن تقدمه تركيا في هذه النقطة وما تريده إسرائيل هو تطمينات تركية بأن حماس لن تستخدم أراضيها لتنظيم أنشطة إرهابية ضدها وضد السلطة الفلسطينية وقد تم منح هذه الوعود إلى إسرائيل في الماضي، ولكن كانت هناك تقارير تفيد بأن تركيا أخلت بوعودها ولذلك فإن المزيد من التطمينات الملموسة في هذا الاتجاه يمكن أن تكون نقطة انطلاق جيدة".

وتدعي إسرائيل بأن مئات من نشطاءلحركة حماس، ومن بينهم إرهابيون حددتهم الولايات المتحدة خططوا لشن هجمات ضد إسرائيل ومنحتهم تركيا الملاذ والجنسيات لحمايتهم.

وفي أغسطس الماضي، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية أنقرة لاستقبالها أثنين من قادة حماس، بمن فيهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقالت الخارجية الأمريكية آنذاك إن "مواصلة الرئيس أردوغان في إيواء هذه المنظمة الإرهابية لا يؤدي إلا لعزل تركيا عن المجتمع الدولي ويضر بمصالح الشعب الفلسطيني ويقوض الجهود العالمية لمنع الهجمات الإرهابية التي يتم تنفيذها من غزة".

من ناحية أخرى، تتهم مصر تركيا بإيواء خصومها من جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها القاهرة كجماعة إرهابية، عقب الإطاحة بمحمد مرسي عام 2013 في ثورة شعبية.

وبحسب موقع "المونيتور" الأمريكي، فإن هناك إجماع على أن تضاؤل المشاركة الدبلوماسية والعسكرية من جانب الولايات المتحدة في المنطقة دعم الانحدار التركي في الهيمنة العثمانية السابقة، وعلى الرغم من أن تركيا تمكنت من قمع حزب العمال الكردستاني في سوريا وإنقاذ حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ومساعدة أذربيجان في الحرب على أرمينيا، إلا أن تركيا وجدت نفسها في نهاية المطاف منعزلة عالميًا، حيث وجدت تحالفًا مكونًا من مصر واليونان وقبرص وإسرائيل في منطقة شرق المتوسط من خلال توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري بين تلك الدول، وعلى الجانب الآخر تحالف بين السعودية وفرنسا والإمارات لمواجهة جهود أردوغان في تمديد نفوذ تركيا في بلاد الشام والمغرب العربي والقرن الأفريقي. 

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